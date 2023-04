Während Spieler in Diablo 4 um Build-Vielfalt fürchten, bringt ein Konkurrent auf Steam sogar Skilltrees für Waffen

Path of Exile ist einer der größten Konkurrenten von Diablo 4. Im April bekommt das A-RPG ein neues Update, mit dem Spieler ihren Waffen eigene Skilltrees geben können.

Um welchen Diablo Konkurrenten geht es? Path of Exile (PoE) ist ein beliebtes Action-RPG und einer der größten Konkurrenten von Diablo. Seit knapp 10 Jahren ist das Hack’n’Slay jetzt verfügbar und zeichnet sich unter anderem auf Steam durch einen enormen und extrem komplexen Skilltree aus.

Im April erhält Path of Exile das neue „Crucible“-Update – am 07. erscheint es auf PC, danach am 12. auf Konsole. Mit dem Update erhalten Spieler die Möglichkeit, ihren Waffen neue Skilltrees zu verpassen.

Den Trailer zu Path of Exile: Crucible binden wir euch hier ein:

Waffen mit eigenen Fähigkeiten

Was hat es mit den Skilltrees für Waffen auf sich? Um euren Waffen einen eigenen Skilltree zu geben, kanalisiert ihr eine euerer ausgerüsteten Waffen in einer „Crucible Forge“, die mit dem „Crucible“-Update zu PoE hinzugefügt werden, und wertet sie dadurch auf.

Durch das Aufwerten erhält die ausgewählte Waffe einen neuen Fähigkeitenbaum sowie neue Talente zum Freischalten. Die neuen Fähigkeiten erhält man jedoch erst, wenn man einen Kampf gegen zahlreiche Gegner besteht, denn das Kanalisieren der Waffe beschwört Monster herauf.

Wie viele Gegner kommen und wie stark diese sind, soll von der Zeit abhängig sein, die der Herstellungsprozess der neuen Fähigkeiten in Anspruch nimmt. Umso länger die Kanalisierung dauert, desto „gefährlicher und lohnender“ wird die Begegnung.

Wenn ihr während des Prozesses zusätzliche Monster beschwört, verschmelzen diese zu noch größeren Gegnern und geben noch mehr Erfahrung, für den neuen Skilltree eurer Waffe.

Außerdem könnt ihr im Endgame des Updates die „Schmiede der Titanen“ besuchen und dort, wenn ihr es bis zu der Schmiede schafft, zwei Waffen verschmelzen und dabei die Skilltrees der beiden Gegenstände kombinieren, um noch stärkere Waffen zu erzeugen.

„Wie die Arbeit an einem 20-teiligen Puzzle“

Was fürchten Diablo-Spieler? Path of Exile ist für seinen komplexen Skilltree bekannt. Diablo auf der anderen Seite geht das Ganze etwas einfacher an. Manchen Fans der Spielreihe ist das jedoch zu einfach.

Auf Reddit beschreiben einige Spieler die verschiedenen Fähigkeitenbäume als unbeeindruckend und fürchten um die Vielfalt, die sie in der Erstellung verschiedener Builds haben.

PhotonDecay: „Findet noch jemand den Skilltree unbeindruckend? PoE mag für die meisten Spieler zu viel sein, aber der Baum in D4 ist wie die Arbeit an einem 20-teiligen Puzzle. Scheint, als würde deine Entscheidung nicht wirklich eine Rolle spielen.“

Gasparde: „Nachdem ich nun alle 5 Klassen gespielt habe, bin ich von dem Skilltree als Ganzes und der geringen Synergie, die er zu bieten scheint, schwer enttäuscht.“

Timooooo: „An diesen 2 Wochenenden hatte ich das Gefühl, dass mehr als die Hälfte jedes Skilltreeses einfach nicht wert ist, Punkte zu investieren. […] Einige Skills sind einfach nutzlos und viele passive Punkte haben kaum einen Einfluss. Überraschenderweise musste ich nur beim Barbaren wirklich darüber nachdenken.“

Der letzte Kommentar spielt auf die Schwäche des Barbaren an. Dieser gilt bei vielen Spielern als nicht stark genug. Es erfordert einige Überlegungen, um einen guten Build für den Barbaren zu finden.

Ein Beispiel für einen starken Barbaren ist der Blutungs-Build von MeinMMO-Redakteur Maik Schneider:

Diablo 4: Barbar Build zerreißt ganze Gegner-Gruppen, setzt auf Blutung und Selbst-Heilung