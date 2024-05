Ein Händler wird in Diablo 4 Season 4 viel wichtiger – Ihr solltet seine Währung schon beim Leveln horten

Einen Händler suchen viele in Diablo 4 überwiegend auf, weil sie schlichtweg zu viel von seiner Währung angesammelt haben. Das könnte sich bald ändern, denn bei ihm bekommt ihr ab Season 4 einige der besten Items im Spiel.

Um welchen Händler geht es? Es geht um den Kuriositätenhändler in Diablo 4. Seine Währung sind die „Raunenden Obolusse“, die bei verschiedenen Aktivitäten droppen. Mit ihnen könnt ihr bei ihm um zufälligen Loot nach Kategorien „gamblen.“

Viele von euch werden die Situation kennen: Man schließt ein paar Aktivitäten in Sanktuario ab, sammelt die Drops ein und stellt fest, dass die kleinen violetten „Münzen“ auf dem Boden verbleiben. Die Obergrenze von 1.000 ist erreicht. Also auf zum Kuriositätenhändler, um Platz zu schaffen.

Im YouTube-Livestream vom 2. Mai erklärt Lead Live Game Designer Colin Finer, das Team erhöhe die Obergrenze für Obolusse mit Season 4 auf 2.500. Außerdem droppen sie jetzt auch in der „Grube“ – einer neuen Endgame-Aktivität. Aber auch der Händler bekomme ein besseres Angebot und der Besuch bei ihm lohne sich dann so richtig.

Season 4 kommt am 14. Mai und bringt zahlreiche Änderungen in Diablo 4:

Auch „größere Affixe“ sind möglich

Warum wird der Händler wichtiger? In Season 4 erhöhen die Entwickler die Obergrenze für Obolusse und passen die Drops dafür an. Im Livestream merkt Colin Finer an, man könne sich jetzt fragen: „Aber Obolusse sind doch schlecht?“ Irgendwie tausche man sie nur ein, weil man zu viele hat.

Jedoch erhalte man beim „Gamblen“ ab Season 4 garantiert Legendarys mit einer Item-Macht von 925, sobald man selbst Level 100 erreicht habe.

Zusätzlich können diese Legendarys Affixe in der größeren Version enthalten. Die größeren Affixe sind 1,5-mal so stark wie ihre normale Version und ihr erkennt sie an einem Stern im Inventar. Auch als Drop am Boden sind die Items mit einem Stern gekennzeichnet.

Die Anpassung sei laut Colin Finer „tatsächlich eine enorme Effizienzsteigerung, um die Items zu bekommen, nach denen man sucht.“ Und Lead Class Designer Adam Z. Jackson ergänzt: „Um es klar zu sagen, ihr könnt [ab Season 4] einige der besten Items im Spiel vom Obol-Händler bekommen.“

Warum soll ich Obolusse horten? Zusammengefasst lohnt es sich also, die Obolusse schon während des Levelns zu sammeln, vor allem, wenn ihr die Obergrenze von 2.500 ausreizt. Damit könnt ihr dann auf richtig starken Loot „gamblen“, denn:

ab Level 100 bekommt ihr garantiert Legendarys

mit einer Item-Macht von 925

und einer Chance auf Affixe in einer „größeren“ Version, die 1,5-Mal so stark ist.

Die Erhöhung der Obolusse war auf dem PTR (Public Test Realm) noch kein Thema. Der PTR sei aber eine hervorragende Möglichkeit gewesen, Feedback für Season 4 zu sammeln. Die Entwickler betonten im Livestream am 2. Mai, wie wichtig er für die Änderungen gewesen sei: Diablo 4 hat viel vom PTR gelernt – Entwickler erklären, was sich bis Season 4 noch ändert