Diablo 4: Kuriositätenhändler – So bekommt ihr „Heilige“ und „Vermachte“ Items

In Diablo 4 gibt es die Kuriositätenhändler, bei denen ihr eure Obolusse gegen „Heilige“ und „Vermachte“ Items eintauschen könnt. Wie ihr die Items bekommt und wo ihr die besonderen Händler findet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Bei den Kuriositätenhändlern könnt ihr in Diablo 4 Items erhalten, die eine Seltenheit von gewöhnlich bis legendär besitzen. Zusätzlich zu den Seltenheitsstufen gibt es „heilige“ und „vermachte“ Gegenstände, die abhängig von der Weltstufe droppen können.

Auf Weltstufe 3 könnt ihr „Heilige“ Items, aber auch Uniques bekommen

Auf Weltstufe 4 könnt ihr „Vermachte“ Items (auch „Ahnengegenstände“ genannt) und weitere Uniques bekommen

Das gilt auch für den Kuriositätenhändler, den ihr in verschiedenen Ortschaften in Diablo 4 findet. Zuvor müsst ihr jedoch Obolus sammeln – die Währung, für die ihr bei den speziellen Händlern Gegenstände kaufen könnt.

Für Obolusse bekommt ihr Items beim Kuriositätenhändler

Was für Items kann ich bekommen? Beim Kuriositätenhändler könnt ihr Obolusse einsetzen und für bestimmte Items „gamblen“. Ihr könnt euch zwischen Ausrüstungsgegenständen, Waffen und Flüsternden Schlüsseln entscheiden. Mit den Schlüsseln könnt ihr stille Truhen öffnen, die ihr in der offenen Welt findet.

Worauf „gamble“ ich beim Kuriositätenhändler? Ihr könnt Ausrüstungsgegenstände sowie Waffen, die zu eurer Klasse und eurem Build passen, auswählen. Um die Chance auf ein bestimmtes Item oder einen bestimmten Aspekt zu erhöhen, hat ein Spieler ein Gambling-Tool zur Berechnung der optimalen Obolus-Nutzung entwickelt.

Wie bekomme ich dort „heilige“ und „vermachte“ Items? Um eine Chance auf „heilige“ Items bei den Kuriositätenhändlern zu haben, müsst ihr euch auf Weltstufe 3 befinden. Eine Chance auf „Vermachte“ Items habt ihr wiederum erst auf Weltstufe 4 – allerdings ist das keine Garantie. So könnt ihr auf Weltstufe 4 in etwa Items erhalten, die zwar „Vermacht“ sind, aber gleichzeitig nur „magisch“, also blau.

Anfangs könnt ihr euch zwischen Weltstufe 1 und 2 entscheiden, Weltstufe 3 und 4 müsst ihr jeweils freischalten. Was dafür notwendig ist, erfahrt ihr in unserem Guide.

Hier seht ihr, was ihr für Weltstufe 3 machen müsst und was sie euch bringt. Hier seht ihr, was ihr für Weltstufe 4 machen müsst und was sie euch bringt.

Um überhaupt mit dem Kuriositätenhändler handeln zu können, benötigt ihr Obolusse. Das sind die kleinen violetten „Münzen“, die ihr durch verschiedene Ereignisse in Diablo 4 erhaltet.

Für die Items ist eine bestimmte Anzahl an Obolussen notwendig. So kosten euch Kappen, Stiefel und Handschuhe in etwa 40 Obolusse, Amulette und Ringe 60 Obolusse.

Wo bekomme ich Obolusse? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Obolusse zu gelangen. Ihr bekommt sie unter anderem bei Legion- und lokalen Events, die ihr an dem roten Kreis auf eurer Minimap erkennt, wenn ihr in der Nähe seid. Auch Events in Dungeons können euch Obolusse einbringen.

So findet ihr die speziellen Händler

Wo finde ich die Kuriositätenhändler? Ihr erkennt die Kuriositätenhändler an den Symbolen mit dem Geldsack und dem Fragezeichen auf der Map. Orte, an denen ihr in etwa welche findet, sind: Kyovashad, Cerrigar, Ked Bardu, Jirandai, Gea Kul, Zarbinzet, Hinterpfuhl und Yelesna.

In Kyovashad findet ihr den Kuriositätenhändler in dem Gebäude, in dem auch die Kommode ist.

Eine Besonderheit sind die „Unappetitlichen“ Kuriositäten. Deren Händler findet ihr ausschließlich in den PvP-Gebieten.

Auch dort könnt ihr auf „heilige“ und „vermachte“ Items gamblen (in unserem Fall waren es Kappe, Tunika, Handschuhe, Stiefel, Beinschutz) – ihr zahlt aber nicht mit Obolussen, sondern mit Rotem Staub, den Feinde in PvP-Gebieten droppen.

