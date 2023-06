Nach der Kampagne in Diablo 4 schaltet ihr in den neuen Weltstufen neue Gegenstands-Arten frei. Ahnengegenstände sind dabei sehr mächtige Gegenstände, die euer Build verbessern können. Wieso die Ahnengegenstände so gut sind und wo ihr sie findet, seht ihr hier.

Was sind Ahnengegenstände? In Diablo 4 könnt ihr 4 Arten von Gegenständen finden:

Normale Gegenstände

Heilige Gegenstände

Vermachte Gegenstände (Ist die Bezeichnung für Ahnengegenstände in Diablo 4)

Je nach Weltenstufe könnt ihr die verschiedenen Item-Arten finden. Die Ahnengegenstände sind die besten der 3 und können euer Build sehr stark verbessern.

Wir zeigen euch, wieso die Ahnengegenstände so gut sind und wie ihr sie findet.

Diablo 4: Ahnengegenstände – Fundorte und Besonderheiten

Wo finde ich Ahnengegenstände? Ahnengegenstände sind die beste der 3 Gegenstands-Arten und somit schwierigsten freizuschalten. Ihr findet sie nur in Weltenstufe 4. Dafür müsst ihr Folgendes vorher erledigen:

Kampagne von Diablo 4 muss abgeschlossen sein

muss abgeschlossen sein Für Weltenstufe 3 müsst ihr den Dungeon “Kathedrale des Lichts” abschließen

abschließen Für Weltenstufe 4 müsst ihr dann noch den Dungeon “Zerfallener Tempel” abschließen

Habt ihr den Dungeon erledigt, könnt ihr in Kyovashad die Weltenstufe auf 4 setzen. In der Regel solltet ihr aber um die Level 70 sein, um euch in Weltenstufe 4 austoben zu können.

Wo findet man die Ahnengegenstände am besten? Theoretisch können auf Weltenstufe 4 immer Ahnengegenstände droppen. Das Flüstern des Baumes und die Hölllenflut sind gute Orte zum Farmen.

Wie Associate Game Director Joseph Piepiora auf Twitter schrieb, ist die Chance auf heilige und vermachte Gegenstände aber in Alptraum Dungeons erhöht.

Was macht die Ahnengegenstände so besonders? Ahnengegenstände sind in der Regel mächtiger als normale oder heilige Gegenstände.

Ahnengegenstände haben eine Durchschnitts-Gegenstandsmacht von 750

Ahnengegenstände haben durch die höhere Gegenstandsmacht auch höhere Werte als normale und heilige Gegenstände

Mehr Affixe als normale Gegenstände

Ahnengegenstände können in allen Raritäten droppen

Heilige und Ahnengegenstände haben zusätzlich noch ein Affix mehr als normale Gegenstände. Dementsprechend können sie beispielsweise höhere Rüstungswerte haben.

Braucht ihr weitere Guides für Diablo 4? Dann schaut in unsere Übersicht rein:

