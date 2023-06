So bekommt ihr in Diablo 4 das Item, das ihr wirklich wollt

In Diablo 4 gibt es viele Möglichkeiten, an Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Monster-Gruppen haben nicht nur bestimmte Kampfstile, sie lassen zudem spezifische Items fallen. Wir klären über Monster und ihre Loot-Drops auf.

In einem Subreddit wurde darauf hingewiesen, dass Monster-Gruppen bestimmte Items in Diablo 4 droppen. Laut maxroll.gg haben Feinde nicht nur individuelle Persönlichkeiten und Kampfstile, es gibt zudem eine Chance auf spezifische Items, die sie fallen lassen, wenn sie getötet werden.

Monster und ihre Loot-Drops

Welchen Loot kann ich gezielt bekommen? Das sind die Monster-Familien und ihre Drops:

Banditen (Bandits) hauptsächlich in Kehjistan & Trockenensteppe zu finden Raufbolde, Scharfschützen, Kehlenspalter haben keine besonderen Fähigkeiten Loot : Dolche, Streitkolben (Daggers, Maces)

Bestien (Beasts) Scosglen & Zersplitterte Gipfel Bären, Werwölfe, Wildwood (Bäume, die euch angreifen) Feuerwölfe können sich unsichtbar machen Loot : Truhen, Armbrüste, Schwerter (Chests, Crossbows, Swords)

Kannibalen (Cannibals) halten sich primär in der Trockensteppe auf kämpfen mit Schwertern & Äxten Loot : Zweihandäxte, Äxte, Helme (2H Axes, Axes, Helms)

Kultisten (Cultists) Hawezar & Kehjistan zu erkennen an roten Kapuzen und Totenmasken führen Rituale durch, beschwören andere Monster kämpfen mit Messern & Feuerbällen Loot : Dolche, Helme (Daggers, Helms)

Ertrunkene (Drowned) an allen Küsten zu finden besessen von Statuen und Glocken

(wenn ihr eine große Glocke seht, sind die Ertrunkenen nicht weit) kämpfen mit Nahkampfwaffen & Wasser-Magie Loot : Sensen, 2H Streitkolben, Hosen, Stiefel (Scythes, 2H Maces, Pants, Boots)

Gefallene (Fallen) Zersplitterte Gipfel & Kehjistan Nahkampf & Explosionsschaden Schamanen lassen mit ihren Rasseln getötete Gefallene immer wieder auferstehen,

tötet sie zuerst Loot : Äxte, Stäbe (Axes, Staves)

Geister (Ghosts) überall in Sanctuary zu finden kämpfen mit Bögen, Schwertern & Magie Loot : Bögen, Zauberstäbe (Bows, Wands)

Ziegenmenschen (Goatmen) häufig in der Trockensteppe unterwegs kämpfen mit Äxten und Wurfgeschossen Schamanen stärken die Mitglieder, tötet sie zuerst Loot : Zweihandäxte, Äxte, Zweihandstäbe, Totems (2H Axes, Axes, 2H Staves, Totems)

Skelette (Skeletons) hauptsächlich in Zersplitterte Gipfel & Kehjistan Nahkampf & Fernkampf Turmschützen machen starken Schaden Loot : Armbrüste, Schilde, Schwerter (Crossbows, Shields, Swords)

Schlangen/Nangari (Snakes) Sumpfgebiete von Hawezar schießen Gift, werfen Säurebomben, beißen Loot : 2H Stangenwaffen, Schwerter (2H Polearms, Swords)

Spinnen (Spiders) Trockensteppe, aber primär Dungeons/Keller werfen Spinnennetze, die euch bewegungsunfähig machen parasitäre Spinnenwirte „werfen“ beim Töten mehrere Spinnen aus Loot : Truhen, Fokus, Handschuhe, 2H Schwerter (Chests, Focus, Gloves, 2H Swords)

Vampire (Vampires) Zersplitterte Gipfel, aber primär Dungeons/Keller Loot : Bögen, 2H-Schwerter, Zauberstäbe (Bows, 2H Swords, Wands)

Dabei wird empfohlen, in Dungeons auf Beutezug zu gehen, da die Spawn-Rate von Monstern und Elite-Gegner oftmals höher ist, als in der offenen Welt. Ihr könnt die Chance auf bestimmte Items also erhöhen, indem ihr verschiedene Dungeons in der entsprechenden Region erkundet.

Weitere Infos sowie Bilder zu den Monstern findet ihr auf maxroll.gg.

Auch Keller können sich zum Looten lohnen:

Weitere Möglichkeiten: Obolusse und Flüsternder Baum

Was mache ich mit Obolussen? Um an „Raunende Obolusse“ zu gelangen, müsst ihr öffentliche Events in Sanktuario abschließen. Diese könnt ihr dann als Währung beim Kuriositäten-Händler einsetzen und für bestimmte Items „gamblen“.

Ihr könnt euch zwischen Ausrüstungsgegenständen, Waffen und Flüsternden Schlüsseln entscheiden. Mit den Schlüsseln könnt ihr stille Truhen öffnen, die ihr in der offenen Welt findet.

Wir haben über den 70-jährigen Spieler berichtet, der Tipps zum richtigen Obolus-Gambling verrät. In einem Subreddit zu Diablo 4 hat ein anderer Spieler nun eine weitere Möglichkeit genannt, seine Obolusse optimal einzusetzen.

Wie kann ich Obolusse gezielt einsetzen? Um die Chance auf ein bestimmtes Item zu erhöhen, hat u/Prowner1 ein Gambling-Tool zur Berechnung der optimalen Obol-Nutzung entwickelt.

Mit diesem könnt ihr ermitteln, auf welches Objekt ihr euch beim Kuriositäten-Händler konzentrieren solltet, um die gewünschten legendären Aspekte zu erhalten.

Hier seht ihr einen Screenshot der Tool-Seite:

In dem Tool könnt ihr nach Klasse und Aspekt filtern, es gibt zusätzlich eine Suchfunktion. Sobald ihr einen Aspekt anklickt, erscheint unten der Vorschlag für das optimale Item, für das ihr gamblen solltet, inklusive Begründung.

Ihr könnt euch das Tool auf diablo4.life anschauen.

Alternativ könnt ihr das Kopfgeldsystem des Flüsternden Baumes nutzen. Dabei erhaltet ihr Aufträge, die ihr in der Welt erfüllen müsst – Leichen finden und Minibosse töten, Keller reinigen, Gegnergruppen töten.

Was bekomme ich beim Flüsternden Baum? Sobald ihr 10 Punkte angesammelt habt, könnt ihr diese beim Flüsternden Baum gegen eine Loot-Kiste eintauschen. Die Kisten gehören bestimmten Ausrüstungsgruppen an. Zudem gibt es „Chaossammlungen“, die eine bunte Mischung an Ausrüstungsgegenständen enthält.

Das Loot-Feature konnte schon bei The Division 2 überzeugen und kann Loot-basierte Spiele deutlich besser machen.