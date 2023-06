Diablo 4: 70-jähriger Spieler verrät Tipps zum richtigen Obolus-Gambling – „Ändert, wie ich Items kaufe“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ansonsten greift bei dem zu, was euer Build aktuell derzeit braucht. Die meisten Chancen auf gutes Zeug habt ihr aber, wenn ihr so oft wie möglich ein kurioses Item kauft, also bei den günstigen zugreift, die nur 40 Obolusse kosten. Und denkt immer daran, genügend „Flüsternde Schlüssel“ für Truhen dabei zu haben .

Als Necro treibe ich Mitspieler in Diablo 4 mit „Leichenfürzen“ in den Tod – Blizzard sagt, das bleibt nicht so

Die Händler gibts in jeder Hauptstadt, ihr erkennt sie an dem Geldsack-Symbol mit dem Fragezeichen. Der Händler spuckt eine Menge Müll aus, spendiert aber auch gern mal Legendarys und starke Items mit hohem Gegenstandlevel. Einzigartige Monster bringen übrigens die höchste Gegenstandsmacht .

Auf Reddit erzählt ein Spieler eine herzerwärmende Geschichte darüber, wie er in Diablo 4 anderen geholfen hat, Weltstufe 4 zu erreichen und dabei sogar noch was lernen konnte.

