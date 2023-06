Diablo 4: Alles Wichtige zu XP und Bonis – Soviel braucht ihr, um Stufe 100 zu erreichen

Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

Diablo 4 bietet von Stufe 1 bis 40 eine lineare Progression der XP. Deshalb fühlt sich der Grind in diesem Bereich auch leicht und nebensächlich an. Zwischen Stufe 40 bis 50 wird der Grind um die XP langsam spürbarer. Ab Stufe 50 bis 70 steigen die notwendigen XP stark an. Von Stufe 70 bis 100 ist der Anstieg der XP pro Level exponentiell und brutal.

„Sowas sollte nie existieren“ – Diablo 4 will keine Loot-Cave wie in Destiny, dabei liebten Spieler sie damals

Die Welt von Sanktuario bietet verschiedene Arten von Gegnern. Es gibt Bosse, Elite-Gegner, Diener und normale Schergen. Je nachdem, was ihr vor eure Klinge bekommt, skaliert auch der Wert, den ihr an XP ergattern könnt.

In Diablo 4 gibt es verschiedene Quellen, um mehr XP in Form von Boni zu erhalten. Wir zeigen euch alle Optionen und erklären euch, wie viel XP ihr pro Stufe benötigt, um euren Helden zu maximieren.

