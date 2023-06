Als Necro treibe ich Mitspieler in Diablo 4 mit „Leichenfürzen“ in den Tod – Blizzard sagt, das bleibt nicht so

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was soll sich ändern? Im Dev-Stream vom 16. Juni erklärten die Entwickler, dass sie sich dem Problem bewusst sind und derzeit sogar schon an einer Lösung arbeiten.

Insert

You are going to send email to