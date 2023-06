Diablo 4: Blizzard will 3 Probleme lösen, die euch hunderte Spielstunden und den Verstand kosten

Bei Diablo 4 gibt es ein großes Problem für die härtesten aller Spieler: Disconnects im Hardcore-Modus. Denn die plötzlichen Abstürze können dazu führen, dass Spieler ihre mühsam aufgepäppelten und umsorgten Charaktere für immer verlieren. Jetzt erwähnte Blizzard, wie man an dem Problem arbeiten wird. Außerdem plagen 2 Bugs die Hardcore-Spieler.

Das ist das Schlimmste, was einem in Diablo 4 passieren: Der Disconnect im Hardcore-Modus ist der absolute Albtraum jedes Spielers. Der Bildschirm friert ein, die Panik steigt auf, man fliegt aus dem Spiel und wenn man wieder hereinkommt, ist der Hardcore-Charakter tot. Hunderte von Spielstunden voller Angstschweiß, Glück und Tränen sind für immer ins virtuelle Nirwana eingegangen.

Das ist die Situation:

Der Hardcore-Modus zeichnet sich dadurch aus, dass jede Sekunde zählt. Denn es gibt keinen Respawn. Wer einmal stirbt, dessen Charakter ist tot und er kann ihn löschen. Es gibt da keine Gnade. Gerade jetzt ist ein Tod besonders bitter, weil es ein Rennen gibt, um auf die Lillith-Statue zu kommen.

Aktuell sterben Hardcore-Spieler in Diablo 4 an 2 Bugs, beim Teleportieren und wenn sie eigentlich immun sein sollten. Der klassische Tod durch Disconnect ist der dritte große Herd für Frustration und Wut.

Das Gute: Blizzard kündigt an, die Probleme anzugehen. Der Haken: Das wird noch einzige Zeit dauern.

Blizzard feiert Tode im Hardcore-Modus, aber nicht diese Tode

Passiert sowas denn? Ja, der Disconnect-Tod ist bei Diablo 4 wieder prominent. So hat es selbst den ersten Spieler erwischt, der es im Hardcore-Modus auf Level 100 brachte.

Das Video von seinem Tod durch Disconnect haben mittlerweile über 385.000 Leute auf Twitch gesehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Jeder Tod im Hardcore-Modus ist tragisch, nicht nur durch technische Fehler, sondern auch durch eigene Missgriffe:

2 Bugs nerven in Diablo 4 zusätzlich, sorgen für Tode

Gibt es noch andere Probleme? Ja, zusätzlich zum Disconnects sorgen zwei Bugs im Hardcore-Modus für frustrierende Tode. So starb Twitch-Streamer Quin69 nach 172 Stunden mit seinem Helden in einem Loading-Screen.

Er hatte den Dungeon abgeschlossen und teleportierte sich aus dem Dungeon raus, hatte dabei aber einen Crash und als er wieder einloggte war er tot.

Das besonders Harte: Er verliert seinen Charakter, nachdem er aus der Map sicher raus teleportiert ist – sein Kollege Kripparian erklärt die Situation.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was will Blizzard dagegen machen? In einem Entwickler-Stream vom 17.6. haben die Devs jetzt erklärt. Es gibt 2 Bugs:

Den Teleport-Bug, durch den Spieler sterben

Ein zweiter Bug, bei dem Spieler sterben, wenn sie eigentlich immun sein sollte

Game Director Joey Shely sagte:

Wir schauen uns beide Fälle an und sobald wir die Wurzel der Probleme gefunden haben, werden wir die Probleme mit Fixes angehen.

“Flucht”-Item soll automatisch bei Disconnects genutzt werden

Was ist mit Disconnects? Die lassen sich nicht durch einen Bug-Fix lösen. Doch Blizzard hat einen Plan.

Im Hardcore-Modus gibt es ein seltenes Item, „Scrolls of Escape.“ Das ist eine Art „Komm aus dem Gefängnis frei“-Karte: Sie teleportiert Spieler in Sicherheit. Spieler müssen sie aber bewusst nutzen, um zu entkommen.

Shelby sagt, der Plan von Blizzard sieht vor, dass das Item automatisch genutzt wird, sobald die Server einen Disconnect registrieren.

Das sei aber nicht „narrensicher“; sondern es erfordere ein sehr komplexes System festzustellen, wann Spieler wirklich einen Disconnect haben. Weil das Item selten bleibe, hätte Spieler zudem keine Möglichkeit, das System auszunutzen, indem sie einfach das Internet-Kabel ziehen.

Was ist der Haken? Bis das automatische Benutzen kommt, wird es noch bis in Season 2 dauern. Die Welt bleibt also gefährlich.

Die beiden Bugs, die so nerven, könnten aber schon früher gelöst werden.

Mehr zu Diablo 4:

