Deutscher Twitch-Streamer grindet intensiv Hardcore-Charakter in Diablo 4 – Verschwendet 3 Tage, weil er sich verklickt hat

Bereits wenige Minuten nach der Erkenntnis, dass er tagelang einen Softcore-Charakter gespielt und seine Zeit verschwendet hat, löschte Honor den alten Charakter: „Ich lösch den Char jetzt. Was soll ich mit einem Softcore-Char? Ich will kein Softcore. Was soll ich mit dem Müll? Das zählt nicht, das ist invalid. […] Ich spiel doch keinen Softcore-Char.“

Insgesamt hat Honor drei Tage gegrindet, also das ganze Early-Access-Wochenende (via Twitter ). Als der Streamer den Fehler bemerkte, war seine Barbarin Heidi bereits auf Stufe 47.

Wieso hat er seine Zeit verschwendet? Am 02. Juni startete der Early Access von Diablo 4 – Vorbesteller konnten schon vor dem offiziellen Diablo 4 Release am 06. Juni spielen. Dazu zählt auch Honor und das Team von Bonjwa.

