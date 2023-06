Experte macht großen Fehler in Diablo 4: Verschwendet über 70 Stunden, damit euch das nicht passiert

Legendarys sind in Diablo 4 ein komplexes Thema. Effekte können extrahiert und dann auf andere Items übertragen werden, doch was sollte man beachten? Ein Experte von Diablo hat einen großen Fehler gemacht und erklärt euch, worauf ihr aufpassen solltet.

Wer ist der Experte? DM: Diablo 4 lautet sein Name. Er wurde auf YouTube durch seine Videos rund um Diablo Immortal bekannt und ist seit dem Release von Diablo 4 erneut in Sanktuario unterwegs, streamt und informiert die Spieler mit nützlichen Guides bezüglich Dingen, die man im Hack&Slay beachten sollte.

Diesmal hat DM einen Fehler begangen und warnt euch nun davor, diesen nicht auch noch zu begehen. Es geht um Legendarys und ihre Effekte, die man beim Okkultisten extrahieren kann.

Einen weiteren Fehler, den ihr begehen könnt ist die falsche Weltstufe auszuwählen.

Eine falsche Entscheidung kann sehr teuer werden

Was war der große Fehler? Spieler können in Diablo 4 legendäre Items ergattern und diese dann beim Okkultisten in Aspekte umwandeln. Aspekte sind im Grunde materialisierte legendäre Effekte, die ihr in anderen seltenen oder legendären Items einprägen könnt.

Das Problem jedoch ist, dass Blizzard keinem erklärt, wie genau das System funktioniert, ob Aspekte unendlich oft verwendet werden können und wie sich das mit den Werten und ihrer Steigerung verhält.

Deswegen bereut der YouTuber nun seine Entscheidungen beim Okkultisten und warnt euch, nicht voreilig eure legendären Aspekte zu verschwenden.

Aspekte haben in eurem Inventar einen eigenen Reiter

Was sollte man beachten? DM: Diablo 4 rät euch dazu (via youtube.com) aufzupassen, wann ihr eure legendären Aspekte einsetzt, denn diese werden aufgebraucht, sobald der Okkultist sie in andere Items fusioniert hat.

Habt ihr einen Aspekt aus einem Legendary entfernt, dann könnt ihr diesen Aspekt nur einmal verwenden – anders als bei den Aspekten aus dem Kodex, die ihr in Dungeons findet.

Solltet ihr also jemals ein Item finden, mit nahezu perfekten prozentualen Werten eines legendären Effektes, behaltet es und prägt es dann in ein Item ein, das ihr nie wieder weglegen werdet. Zudem soltet ihr auch die Breakpoints beachten, damit ihr wisst, wann Items stärker werden.

Solltet ihr das nicht tun, verschwendet ihr im Grunde euren Aspekt und, wie DM: Diablo 4 meint, sogar hunderte Stunden, wenn ihr einen Aspekt verschwendet, der nahe an den perfekten Werten dran ist und zu eurem Build passt. Der YouTuber hat jetzt 70 Stunden gespielt und fühlt sich bereits mies.

Lasst euch also Zeit und verschwendet nicht eure Aspekte. Versucht das System zu durchschauen und sichert euch eure legendären Effekte lieber in eurer Truhe, bevor ihr sie versehentlich verbraucht oder liegen lasst.

Zwei Einstellungen, die ihr in Diablo 4 aktivieren solltet sind wichtig, damit ihr eure Rüstung besser aussortieren könnt.