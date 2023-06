Diablo 4: Hardcore-Spieler stirbt 5 % vor Level 100 – Verliert 150 Stunden Spielzeit und den Platz auf der Statue

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Mehrere User antworten darauf, dass sie den Versuch insbesondere in der ersten Woche nach Release hart finden, da so vieles schiefgehen könnte.

Dazu hängt er ein Foto an, auf dem eine Statistik abgebildet ist, welches vermutlich einem Tweet entnommen wurde. Diese zeigt die Daten eine Woche nach Release von Diablo 4 an. Zu diesem Zeitpunkt haben es nur 163 Hardcore-Spieler auf Level 100 geschafft.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ist der Spieler kurz vor Level 100 gestorben? Auf Reddit gibt es einen Beitrag, in dem u/Cerbinol schreibt: „Ein Freund ist in Hardcore Solo auf 99 gestorben… 5 % fehlten ihm noch bis Level 100.“ Auf dem Bild, welches er angefügt hat, sieht man die Ursache des Todes:

Insert

You are going to send email to