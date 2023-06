Diablo 4: Chefs sprechen über Season 1 – Versprechen, dass ihr nicht so viel grinden müsst wie befürchtet

Am 16. Juni haben die Chefs von Diablo 4 beim ersten „Campfire Chat“ über die größten Sorgen der Spieler nach dem Release gesprochen. Dabei gab es einige Informationen zu Season 1 und wie es mit dem Spiel weitergehen wird. Die wichtigsten Infos dazu aus dem Stream findet ihr hier.

Was passiert in Season 1? Wir wussten bereits vorher, dass Season 1 neue Inhalte bringen wird und dass die Seasons 3 Monate halten sollen. Ihr findet die generelle Übersicht in unseren Informationen zu Season 1 von Diablo 4.

In der Community gab es aber die großen Bedenken, dass der lange Grind für Ansehen erneut gemacht werden muss. Durch Ansehen bekommt ihr wichtige Skill- und Paragonpunkte, es dauert aber viele Stunden, den gesamten Ruf zu farmen.

Jetzt gibt es einige neue Infos zu den Dingen, die ihr in Seasons und auf Zweitcharakteren behalten könnt:

Altäre von Lilith bleiben euch erhalten

die Map ist auch in Seasons so weit aufgedeckt, wie ihr sie auf eurem „Main“ im ewigen Reich aufgedeckt habt

Schnellreisepunkte zu den Hauptstädten bleiben erhalten, alle anderen sind sichtbar, aber ihr müsst sie erst aktivieren (was Ansehen bringt)

einige Belohnungen für Ansehen, wobei es hier ein neues System gibt

Game Director Joe Shely erklärt, dass ein Teil des Ansehens von Erkundungen und Co. sich auf Season-Charaktere überträgt. Einige der Erkundungen und Lilith-Statuen rechnen sich auf euer Ansehen an, wodurch ihr die ersten Stufen friegschaltet habt. Spätere Belohnungen wie Paragon-Punkte müsst ihr euch erneut freischalten.

Anmerkung: Hier ist uns bei der ersten Version des Textes ein Fehler unterlaufen, weil Fergusson selbst sich bei der Erklärung vertan hat. Wir entschuldigen uns, die Information ist nun korrigiert.

Wann startet Season 1? Es gibt noch immer kein konkretes Datum, lediglich, dass die Season zwischen Mitte und Ende Juli starten soll. Vorher wird es noch einen großen Patch geben, der viele Dinge ändern soll. Die Patch Notes seien laut Community Head Adam Fletcher jetzt schon 13 Seiten lang.

Im nächsten Dev Stream, der Anfang Juli stattfinden soll, werden wir mehr zu Season 1 erfahren.

Euer Inventar soll begrenzt sein – Was ist mit Edelsteinen?

Ein weiteres, großes Problem war laut Community, dass Edelsteine das Inventar verstopfen. Es gab Forderungen nach einem speziellen Tab im Inventar, der nur dem Sammeln von Edelsteinen dient.

Das wird noch bis etwa Season 2 so bleiben. Ab da werden Edelsteine laut Joe Shely in eurem Material-Lager im Inventar gesammelt. Ihr könnt dann „höhere“ Edelsteine herstellen wie gewohnt und anschließend einsetzen.

Stopfen euch die Gems noch das Inventar voll? Hier ist ein Trick:

Dass das Inventar generell verwaltet werden soll und nicht unendlich groß ist, sei aber durchaus so beabsichtigt. So müsst ihr etwas priorisieren, wann ihr weiter farmen könnt und wann ihr zurück in die Stadt müsst.

Ihr könnt den gesamten Stream auf YouTube jederzeit anschauen. Es wird im Juli einen weiteren Dev Stream geben. Anders als der Campfire Chat werden die Dev Streams auch dazu genutzt, über große Ankündigungen zu sprechen – etwa über Erweiterungen, die ebenfalls auf dem Plan für die Zukunft stehen. Denn bereits jetzt gibt es Leute, die meinen, es gebe nicht genug Content:

