Diablo 4: „Da spiele ich doch lieber casual“ – Spieler spottet über Meckereien, Zehntausende stimmen zu

Die Community in Diablo 4 streitet sich gerade ordentlich. Core-Gamer fordern Verbesserungen und bemängeln Mechaniken. Casuals sind genervt von der ständigen und lauten Kritik. Zwei Spieler haben nun aufgeräumt und den Kritikern Paroli geboten. Erfolgreich, hinter ihnen stehen zehntausende Fans.

Was ist der Streit in der Community:

Diablo 4 erschien am 2. Juni im Early Access und kommt seitdem ausgesprochen gut an.

Etwa eine Woche nach Release kamen aber die ersten Kritiken auf. Vor allem Vielspieler bemängeln, es gebe im Endgame zu wenig zu tun.

Einer der größten Schmerzpunkte: die Entwicklung. Blizzard kommt häufig mit Nerfs um die Ecke und will nach aktuellen Infos noch einmal ordentlich viel Grind in der kommenden Season 1 sehen. Das stört auch bekannte Größen:

Mehr zum Thema Diablo 4: „Ich werde keine Season nach der 1. spielen“ – Größter MMO-Streamer auf Twitch kritisiert das Endgame von Niko Hernes

Das sagen die „Casuals“: Im Subreddit von Diablo 4 kommen entsprechend oft Threads auf, die sich aber oft um dieselben 2–3 Themen drehen. Es sind verschiedene Leute, die sich über die gleichen Inhalte beschweren. Aber die reine Menge an Posts flutet das Forum.

Das geht nun offenbar einigen Leuten gegen den Strich, die einfach nur ihren Spaß haben wollen. In einem Post mit über 12.000 Upvotes schreibt ein Nutzer: Er sei ein Mann mit Kindern und wenig Zeit. Gerade habe er Stufe 40 erreicht, während auf Reddit irgendwelche Nerds mit 150 Stunden im Spiel nun Mechaniken kritisieren, die er noch nie gesehen habe.

Die Leute würden so unzufrieden wirken, dass er lieber ein Casual sei. Das mache mehr Spaß – und er erhält viel Zustimmung. Ein weiterer Nutzer sammelt sogar über 23.000 Upvotes und über 9.000 Kommentare an. Er sei verheiratet, habe Freunde und Verantwortungen und nehme sich auch mal einen Abend frei von Diablo 4.

Der Nutzer meint: so wie er seien die meisten Spieler im Schnitt. Keine Core-Gamer. Die Upvotes und auch unsere Umfrage nach dem Alter zeigen: die meisten Spieler sind tatsächlich eher im „Dad“-Alter und keine jugendlichen „No-Lifer“ mehr. In seinem Post erklärt der Nutzer:

Die Story sei hervorragend – warum solle man sich das Spiel kaufen, wenn man sie ohnehin überspringt?

Der Ansehen-Grind sei Teil des Spiels, kein Hindernis. Es gehe für die breite Masse nicht nur darum, möglichst viel EP pro Minute zu bekommen.

Leere Stellen in Dungeons seien Verschnaufpausen, in denen man mit seinen Freunden reden kann, keine lästigen „Backtracking“-Probleme.

Jemanden direkt zum Feind zu erklären, weil er das Spiel mag und einer Kritik nicht zustimmt, helfe nicht dabei, irgendetwas zu erreichen.

Diablo 4 sei weder Arbeit noch ein Wettrennen um irgendetwas, noch nicht einmal kompetitiv. Dazu gebe es andere Spiele. Diablo richte sich an Casuals und wenn Blizzard nun nur noch auf die Core-Spieler höre, würde ein großer Teil der Spielerschaft abspringen.

Einige Spieler treiben es absolut auf die Spitze. Ein Barbar konnte den absolut härtesten Boss des Spiels in wenigen Minuten legen, wo andere nach 24 Minuten fliehen müssen:

Erst will keiner MMO-Features – Jetzt wollen alle mehr MMO-Features

Zwischen den Parteien scheint eine immer größere Kluft zu klaffen. Allerdings zerfleischen sich mittlerweile sogar die Kritiker selbst und zerfasern in Argumenten darüber, was sie gerade gut oder schlecht finden sollen. Gerade in letzter Zeit wird die Kritik an Diablo 4 sogar recht widersprüchlich.

Vor allem vor Release wurde die Idee eine Shared World in Diablo 4 stark kritisiert. Die Spieler wollten keine fremden Leute in „ihrem“ Diablo, sondern solo zocken. Jetzt fordern vor allem Core-Gamer Features, die man eigentlich aus MMORPGs kennt, wie:

einen globalen Chat für Kommunikation

einen Dungeon-Finder, um schneller Gruppen zu bilden (denn das gibt mehr EP)

die Möglichkeit, sich direkt zu einem Dungeon zu teleportieren (via Reddit)

Dahinter steckt der Gedanke, dass man die Zeit zwischen dem Grind von Dungeons möglichst gering hält, sich zugleich wenig austauschen muss und alle Boni mit einem Klick bekommt. Das alles hat Diablo 3 gegen Ende ziemlich perfektioniert – was wieder eine seltsame Wendung ist.

Denn vor allem eine mögliche Verwandtschaft zu Diablo 3 wurde ebenfalls groß kritisiert. Jetzt fordern immer wieder Leute, dass sich Diablo 4 doch mehr an Diablo 3 angleichen soll (via Reddit). Es herrscht also offensichtlich keine Einigkeit darin, was Blizzard nun ändern soll und wie.

Für das Gros der Spieler scheint Diablo 4 aber genau so gut zu sein, wie es aktuell ist. Abgesehen von ein paar Bugfixes und kleineren Balance-Anpassungen, scheinen gerade die Casuals gerade nichts zu brauchen und wirken zufrieden. Einige kommen noch nicht einmal mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad zurecht:

Diablo 4: Spieler wechselt zum ersten Mal auf die höchste Schwierigkeit, zerlegt sein Büro, hat jetzt einen neuen Schreibtisch