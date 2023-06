Tausende Fans lieben den Koop-Modus in Diablo 4: „Es ist einfach so perfekt“

Sword Art Online: Last Recollection Trailer bietet Einblick in die düstere Spielwelt und die Kampfszenen, die ihr im Team bestreiten könnt.

Wir können die ganze Zeit zusammenspielen und chatten und reden aktuell während jeder Session darüber, wie bahnbrechend das ist. Es ist einfach so perfekt, es macht alles, was man von einem guten Koop-Spiel erwartet.

Die Level-Skalierung ist das Unglaublichste, was es je in einem Spiel gegeben hat.

Wie kommt der Koop-Modus an? Es geht vor allem darum, dass man locker zusammenspielen kann, ohne groß auf den Level-Unterschied achten zu müssen. Das sei besonders jetzt, wo viele Spieler noch in der Level-Phase sind, ein Hammer-Feature. Der Threadersteller auf reddit schreibt ( via reddit.com ):

Tausende Spieler sind begeistert von den Möglichkeiten und MeinMMO zeigt euch, was so toll daran sein soll und warum viele User trotzdem etwas dagegen haben.

