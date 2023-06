Diablo 4: Spieler wechselt auf Weltstufe 4, zerlegt sein Büro

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

In einem Kommentar verglich der Postersteller seinen Freund mit Hulk und ergänzte als Erklärung für den Schaden, dieser sei etwa 1,93 m groß und wiege etwa 300 Pfund (ca. 136 kg). Jetzt habe er einen neuen Schreibtisch, der aus einem stabileren Material als Pressholz bestehe (via Reddit ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to