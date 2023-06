In der Nacht auf den 14. Juni gab es einen neuen Hotfix für Diablo 4. In diesem wurden 2 Aspekte für den Wirbelwind-Build für Barbaren wieder aktiviert und es gab wichtige Anpassungen an allen Dungeons. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes auf Deutsch.

Die Patch Notes auf Deutsch – Was wurde geändert? Community Manager Adam Fletcher hat die Patch Notes für Hotfix 9 im offiziellen Forum gepostet. Wir übersetzen sie für euch:

Dungeons: Weitere Anpassungen an der Dichte von Elite-Monstern in Dungeons. Diese ist nun standardisiert, sodass kein bestimmter Dungeon zum Farmen besser sein soll als andere.

Bug Fixes – Änderungen an legendären Aspekten: Ein Problem mit dem Aspekt des Klingenmeisters wurde behoben, durch den der Effekt fälschlicherweise bei Wirbelwind angewandt wurde, wenn ein Schrei genutzt wurde. Ein Problem mit dem Aspekt des berserkerhaften Zerreißens und der Expertise für Zweihandschwerter von Barbaren wurde behoben, durch den Spieler unbeabsichtigt viel Schaden verursachen konnten. Beide Aspekte wurden wenige Tage zuvor deaktiviert und sind nun wieder verfügbar.

Verschiedenes: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Quest für Weltstufe 3 an Spieler gegeben wurde, die die Voraussetzungen für dieses Tier noch gar nicht erfüllen. Ein Problem wurde behoben, durch die ein Event in der Zone „Dilapated Aqueducts“ nicht korrekt skalierte. Weitere Verbesserungen an der Stabilität.



Wie stark Barbaren vor dem Bugfix waren, seht ihr hier. Sie konnten den härtesten Boss im Spiel in wenigen Minuten besiegen:

Patch vom 14. Juni bringt Wirbelwind-Barbaren zurück, macht Farmen „gerechter“

Was bewirken die Änderungen? Durch die Rückkehr der beiden Aspekte funktionieren Wirbelwind-Barbaren wieder besser. Der Build war auf der Tier List von Diablo 4 an der Spitze und einer der besten aktuell.

Durch die Deaktivierung ist er kurze Zeit deutlich abgefallen, funktionierte aber trotzdem noch. Nun dürfte er wieder stärker sein, wenn auch nicht so stark wie durch den vorigen Bug. Einfach den härtesten Boss in wenigen Minuten zu töten, dürfte aber nicht mehr gehen.

Mehr zum Thema Diablo 4 Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht von Maik Schneider

Die Anpassung an den Dungeons sollte dafür sorgen, dass bei den besten Farm-Spots für Legendarys und Co. nun kein Dungeon mehr so stark heraussticht wie bisher. Das ist bereits das dritte Mal, dass Blizzard hier seit Release nachjustiert.

Vermutlich wird sich dennoch in Kürze ein „bester Dungeon“ herauskristallisieren, der sich schlicht schneller spielen lässt als alle anderen. Zumindest die Masse an besonderen Gegnern dürfte aber gleich bleiben, was dafür sorgt, dass jeder Dungeon sich lohnt.

Blizzard hat übrigens vor Kurzem erste Zahlen von Spielern und ihren Errungenschaften veröffentlicht:

Keiner spielt PvP in Diablo 4: Sogar ein NPC hat 10 Mal mehr Helden gekillt als alle Spieler zusammen