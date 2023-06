Keiner spielt PvP in Diablo 4: Sogar ein NPC hat 10 Mal mehr Helden gekillt als alle Spieler zusammen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Mindestens ein Wert in den Statistiken enttäuscht jedoch ein wenig: Bisher wurden nur 430.000 Spieler auf den Feldern des Hasses erledigt, dem PvP-Bereich von Diablo 4. Allein der fiese Butcher hat schon 10 Mal so viele Spieler in Metzger-gerechte Häppchen zerlegt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind das für Statistiken? Am 11. Juni hat Blizzard kurz die Zeit eingefroren und aktuelle Zahlen aus Diablo 4 für ein paar interessante Statistiken zusammengetragen.

Insert

You are going to send email to