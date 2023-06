Spieler hält den fiesesten Gegner in Diablo 4 für ein Gerücht, trifft ihn, stirbt sofort: „Er ist echt und er verhandelt nicht“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Zwar können viele Spieler ihn auch einfach besiegen, in hohen Weltenstufen kann er, insbesondere in engen Dungeons eine unangenehme Überraschung werden.

Wer ist der Butcher? Der Butcher kommt ursprünglich aus Diablo 1, kam aber auch schon in Diablo 3 oder Diablo Immortal vor. In Diablo 4 ist er ein geheimer Boss , der euch beim Erkunden in Kellern, Dungeons oder der Höllenflut begegnen kann.

Der Butcher ist ein Gegner aus Diablo 1, der seinen Weg auch in Diablo 4 gefunden hat. Er taucht aber nicht immer auf, sondern ist ein Zufallselement, was den Spieler plötzlich überraschen kann. Spieler berichten von ihren Erfahrungen mit ihm.

