CoD MW2 hat einen miesen Start, ist aber das erfolgreichste Spiel der Reihe – Wie kann das sein?

Der neue Quartalsbericht von Activision Blizzard offenbart fantastische Zahlen für Call of Duty: Modern Warfare 2. Als Spieler hat man den Release aber etwas anders erlebt – rumpelig und unfertig. Wieso bricht der Shooter trotzdem die Franchise-Rekorde?

Wie erfolgreich war CoD MW2? Der neue Quartalsbericht offenbart gebrochene Rekorde für Modern Warfare 2 bei den Premium-Titeln der Reihe, also den jährlichen Bezahl-Titeln (via investor.activision.com). Hier kann der neuste Shooter der Reihe zwei dicke Ausrufezeichen setzen:

Meisten Verkäufe im ersten Release-Quartal

Die meisten Spielstunden zu diesem Zeitpunkt nach einem Release

Genaue Zahlen nennt Activision Blizzard dabei nicht, aber man stellt Vergleiche an mit den Werten aus Vorjahren. Nach 2 eher schwachen Jahren legt Call of Duty dabei wieder ordentlich zu, das gilt übrigens auch für die Blizzard-Spiele.

Spannend sind etwa die rund 60 % gesteigerten Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr aus dem operativen Geschäft für den Activision-Unternehmensteil. Eine echte Hausnummer und da Activision quasi nur aus Call of Duty besteht, geht die Steigerung fast komplett auf das Franchise.

Hier zählen dann auch Warzone oder CoD: Mobile mit rein. Doch die Richtung ist deutlich. Dabei war der Release von CoD MW2 in den Augen vieler Spieler echt mies – wie passt das zusammen?

Mit Season 2 kommt bei Warzone 2 eine neue Map. Schaut euch hier den Teaser an:

Call of Duty: Manchmal reicht ein Name

Wie lief der Release von CoD MW2? Auf MeinMMO haben wir den Release eng begleitet, waren viel in der Community unterwegs und haben längere Zeit einen Serverdown-Artikel gepflegt. Denn die Server waren das komplette erste Wochenende sehr wechselhaft.

Manche hatten Glück, konnten Stunden ohne Probleme spielen

Andere konnten kaum ein Match starten oder überhaupt zocken

Zudem gab es große Kritik an fehlenden Features, die bisher eigentlich bei jedem CoD-Release dabei waren. Am Anfang konnte man keine Statistiken einsehen – in Warzone 2 geht das bis heute noch nicht.

Großer Enttäuschung sorgte auch das Fehlen der Hardcore-Modi. Die kommen jetzt erst mit Season 2, die dazu 2 Wochen verschoben wurden. Zudem bestanden die ersten Content-Drops von Season 1 für CoD MW2 aus zwei alten Karten, die aufgewärmt wurden.

Obendrauf kamen noch die üblichen kleinen Fehler, Glitches und Bugs, die beinahe jeden großen Release begleiten.

Insgesamt lief der Release so mies wie seit Jahren nicht. Besonders bei den Server-Problemen erreichte man nicht das gewohnte CoD-Niveau, konnte teilweise lange nicht spielen oder seine Freunde in den Trupp einladen.

Wieso war CoD MW2 dann so erfolgreich? Call of Duty ist ein unfassbar großes Franchise mit jährlichen Vollpreis-Titeln. Dabei kommt es zu kurz, nur das eine Jahr zu betrachten. Denn für viele Spieler war 2022 mal wieder ein CoD-Jahr, auf das man sich freuen konnte.

Black Ops Cold War (2020) war ein interessantes Setting, aber schon schwächer als 2019

CoD: Vanguard versuchte mal wieder den 2. Weltkrieg, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen

Call of Duty hatte 2019 mit dem Reboot von Modern Warfare den Coup gelandet. Zusammen mit dem Release von Call of Duty: Mobile (davor) und Call of Duty: Warzone (danach) setzte man neue Standards. Nach dem Problem-CoD Black Ops 4 (2018) schaffte man mit einem Reboot die Kehrtwende.

Ähnliche Faktoren spielen jetzt wieder eine Rolle. Wir leben in einer Zeit der „Fortsetzungen“, ob nun im Gaming oder anderen Teilen der Medienlandschaft. Viele Spieler von CoD MW 2019 haben nur darauf gewartet, bis der Nachfolger kommt. Und wurden belohnt.

Zudem kommt der „Warzone-Effekt“ hinzu. Der erste Teil des kostenlosen Battle Royale nutzte die Technik von CoD MW 2019 und zog viele Millionen neuer Spieler in die Welt von Call of Duty. Warzone 2 nutzt die Technik von CoD MW2 und all diese Spieler wussten bereits, welche Vorteile es in Warzone bringt, den Premium-Titel MW2 auch zu besitzen.

Es war ein kalkulierbarer Erfolg, bei dem durchaus noch mehr drin gewesen wäre. Dann durch den miesen Release stand sich CoD MW2 selbst im Weg.

Wie geht es jetzt weiter? Das lässt sich aktuell wohl so schwer einschätzen wie noch nie bei Call of Duty. Schon länger kursiert ein sehr glaubhafter Bericht darüber, dass 2023 kein komplett neues CoD erscheint.

Activision schreibt im neusten Bericht: „Im gesamten Call-of-Duty-Franchise arbeiten unsere Teams daran, den Erfolg des vierten Quartals zu verstärken, mit unseren Plänen für 2023. Darunter noch ansprechendere Live-Dienste auf allen Plattformen und die nächste vollständige jährliche Premium-Veröffentlichung in der Blockbuster-Reihe“.

Aktuell wird diskutiert, was das bedeuten könnte. Einige sehen hier klar die Ankündigung eines neuen CoD-Titels. Der Verfasser des Berichtes „Kein CoD 2023“, Journalist Jason Schreier, sagt weiter, dass es sich dabei eher um DLC-Content handeln könnte, kein eigenständiges CoD.

Es tauchen jetzt auch schon erste Theorien auf, dass bald das nächste CoD-Reboot ansteht und die beliebte Black-Ops-Reihe einen Neustart wagt. Aufgrund der Erfolge von Modern Warfare dürfte das wohl tatsächlich eine Option sein.

Wie sieht eure Meinung zum Thema aus?