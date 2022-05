CoD Vanguard nennt 2 Gründe, warum sich der Shooter so schlecht verkauft hat

Publisher Activision Blizzard hat im „2021 Annual Report“ für seine Investoren viel Interna über das vergangene Geschäftsjahr verraten und auch darüber gesprochen, warum Call of Duty: Vanguard hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Vor allem 2 Gründe nennen die Entwickler.

Warum hat sich Call of Duty: Vanguard so schlecht verkauft? In einem Report an die Anteilseigner von Activision Blizzard nennen die Verantwortlichen zwei Gründe für dafür, dass das CoD von 2021 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist:

Das Setting im Zweiten Weltkrieg kam in der Community nicht gut an

Es wurden nicht so viele Innovationen geliefert, wie von den Spielern erwartet wurde

Dazu schreiben sie auch, dass es hauptsächlich an eigenen Fehlern lag und der Markt dahingehend falsch eingeschätzt wurde. Wollt ihr euch den englischen Report selbst ansehen, könnt ihr die Infos hier nachlesen: via publicnow.com (Dokument).

Call of Duty: Vanguard ist zum Release nur halb so relevant wie Modern Warfare – Wo ist der Hype?

Vanguard verkauft sich mies, aber 2022 könnte das Jahr für CoD sein

Wie mies hat sich Vanguard verkauft? Offizielle Verkaufszahlen gibt nur aus bestimmten Regionen.

Man weiß etwa, dass die Zahlen in Großbritannien 40 % unter den Verkäufen vom Vorgänger Cold War lagen (via gamesindustry.biz). Und Cold War fiel bereits hinter Modern Warfare 2019 zurück.

Im ersten Quartalsbericht von Activision Blizzard zeichnet sich ein ähnliches Bild (via businesswire.com). Die Umsätze bei den Produktverkäufen von Activision-Spielen gingen deutlich zurück.

Konnte man in der ersten 3 Monaten 2021 noch 675 Millionen $ mit Produktverkäufen umsetzen, waren es im gleichen Zeitraum 2022 nur 386 Millionen $.

Da Activision selbst quasi nur Call of Duty als großen, neuen Titel im Portfolio hat, sind diese Produktverkäufe zu einem sehr großen Teil auf das CoD-Franchise zurückzuführen. Ingame-Verkäufe und Ähnliches werden gesondert aufgeführt. Die Zahlen gingen hier nicht so weit runter – von 1,6 Mrd. Dollar im Jahr 2021 auf 1,382 Mrd. Dollar 2022.

Die Zahlen von Blizzard, etwa zu WoW Shadowlands, werden gesondert aufgeführt und sind nicht Teil der obrigen Zahlen.

Call of Duty verliert in einem Jahr 50 Millionen Spieler – Was läuft da so dermaßen schief?

Ist Vanguard ein Flop? Bei einem Call of Duty von einem Flop zu sprechen, ist immer so eine Sache. Das Franchise verkauft sich im Vergleich zu anderen Spielen hervorragend.

So war der Vanguard in den USA das bestverkaufte Spiel 2021 (via statista.com). Auf Rang 2 geht es direkt mit CoD weiter – Cold War, das CoD von 2020 holt sich Silber.

Selbst die modernen CoDs, die als richtige Ladenhüter gelten – Black Ops 4 und Infinite Warfare – verkauften sich gut 14 Millionen mal. Das sind Werte, von denen andere Spiele nur träumen können.

Ein CoD kann sich mies verkaufen. Aber einen Flop gab es, in Relation zum Markt, seit dem ersten großen Hype von Call of Duty 4: Modern Warfare nicht.

Wie geht es mit dem CoD-Franchise weiter? Der neue Report verrät, dass aktuell 3.000 Leute an Call of Duty arbeiten und man mit Modern Warfare 2 den Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoDs bringt.

Es ist auch schon bekannt, dass an mindestens 3 CoD-Spielen gearbeitet wird:

Modern Warfare 2 – Premium-CoD 2022

Warzone 2 (Name nicht offiziell) – Free2Play Battle Royale

Warzone: Mobile – Free2Play Mobile-Ableger

Gerüchten zufolge, soll es übrigens kein CoD 2023 geben.

Wollt ihr mehr über das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 wissen, dann schaut hier vorbei: Call of Duty 2022 heißt Modern Warfare 2: Alles, was wir bisher wissen – Reveal, Setting, Spielmodi