Leak zeigt: Godzilla und King Kong kommen am 11. Mai zu CoD Warzone – Das wissen wir bisher

Vieles deutete bisher darauf hin, dass Call of Duty: Warzone in Season 3 / 2022 irgendetwas mit riesigen Monstern plant. Es hat schon viele offizielle Teaser mit eindeutigen Anzeichen gegeben. Ein geleaktes Bild zeigt nun erstmals die beiden Monster Godzilla und King Kong über Caldera – Operation Monarch startet demnach am 11. Mai.

Was passiert in Season 3? Call of Duty: Warzone veröffentlicht regelmäßig neue Live-Seasons mit frischem Content, einem neuen Battle Pass und Änderungen am Spiel. Am 27. April startet die neue Season – Alle Infos gibts hier.

Als wirklich großer Aufhänger für die neue Season gilt dabei ein Event beziehungsweise ein Crossover mit riesigen Monstern – Godzilla und King Kong verwüsten offenbar die Insel Caldera.

Viel Konkretes gibt es dazu bisher nicht. Doch durch ein geleaktes Bild wissen wir nun, dass das Event wohl am 11. Mai startet. Was bisher sonst noch bekannt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Inhalt.

Den Cinematic-Trailer zur Season 3 binden wir euch hier ein:

CoD Warzone: Actionreicher Trailer kündigt Season 3 an – Fans finden Hinweise auf Filmmonster

Season 3 – King Kong & Godzilla in Operation Monarch

Wann startet das Event? Durch ein geleaktes Bild gilt derzeit der 11. Mai 2022 als Start-Datum für die Action mit den Mega-Monstern. Das Bild auf Twitter binden wir euch hier ein:

Was ist über das Event bekannt? Call of Duty lässt sich bisher nicht komplett in die Karten schauen. Es gibt jedoch bereits ein paar offizielle Teaser, die einen möglichen Einblick liefern.

Ein PR-Bild zeigt zum Beispiel, wie Teile von Caldera brennen und dazu schwimmt etwas im Wasser, dass sich Richtung Insel bewegt.

Möglich wären also deutliche Map-Änderungen mit dem Event auf Caldera durch die Verwüstung. Durch einen Bug im Spieler vermuten Spieler, dass der Vulkan unter dem Angriff leiden könnte. Das Flugzeug zum Match-Start fliegt nämlich viel zu tief.

Weitere Vermutungen zu den Map-Änderungen basieren auf einem offiziellen Teaser, der im Untergrund von Caldera spielt:

Es gibt noch einige Bunker/Untergrundbereiche in Caldera, die sich bisher nicht betreten lassen.

Ob es Map-Änderungen bereits zum Start der Season 3 gibt oder ob die möglichen Anpassungen erst mit dem Start des Events ins Spiel kommen, lässt sich bisher noch nicht sicher sagen. Dafür müssen wir erst auf die Roadmap der neuen Season warten, die demnächst online gehen dürfte.

Warzone hat zum Release von Call of Duty: Vanguard versprochen, mit einer überarbeiteten Engine ganz neue Möglichkeiten für große Events im kostenlosen Battle Royale zu schaffen.

Damals ging man davon aus, dass es sich um umfassende Anpassungen bei Grafik und Spielgefühl handelt. Die Enttäuschung war spürbar, als die sichtbaren Änderungen dann mager ausfielen.

Doch offenbar scheint zumindest der Teil mit den Events nun wahr zu werden. Obwohl man noch abwarten muss, wie sich die fiesen Riesen-Monster auf das Spiel auswirken.

