CoD Warzone: Entwickler nennt Loot-Anpassung Gamechanger – „Ändert Gameplay-Erfahrung in Sekunden“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Vorher würden wir von euch aber gern wissen, was ihr von den lootbaren Perks in Warzone haltet oder auch allgemein den Änderungen von Season 3. Lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da.

Wieso soll der Einfluss auf das Gameplay so groß sein? Die Perk-Meta in Warzone ist ziemlich strikt und es lohnen sich meist nur wenige Alternativen. Perks wie „Overkill“ oder „Kampfspäher“ sind so stark, dass die Alternativen nur selten gewählt werden – obwohl einige wirklich hilfreich beim Gameplay sein können.

Das ist etwas, das wir so in Warzone noch nie hatten. […] ein fundamentaler Gamechanger für Warzone. Wahrscheinlich einer der größten, den wir je hatten. […] Ich kann mich nicht erinnert, dass es viele Änderungen beim Loot gab, die einen derartigen Einfluss auf die Gameplay-Erfahrung von einer Sekunde zur nächsten hatten.

Was hat der Entwickler gesagt? Ted Timmins führte nach der Veröffentlichung von Season 3 ein Interview mit der amerikanischen CoD-News-Seite „Charlie Intel“ ( via charlieintel.com ).

Die neue Season 3 von Call of Duty: Warzone ändert viel im kostenlosen Battle Royale. So haben sich viele Sniper-Waffen grundlegend verändert und auf der Map Caldera sehen einige Orte ganz anders aus. Die Highlights der Patch Notes findet ihr hier .

In Call of Duty: Warzone ist jetzt die Season 3 online und brachte jede Menge Änderungen – Waffen-Balance, neue Schauplätze, einen frischen Auftrag. Doch der Senior Creative Director bei Entwickler Raven Software feiert vorrangig eine Neuerung: lootbare Perks.

