Season 3 ändert Sniper-Waffen von CoD Warzone radikal – Was ist jetzt Meta?

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Welche Sniper-Waffen sind jetzt Meta? Eine komplett verlässliche Aussage lässt sich so kurz nach dem Season-Start noch nicht treffen. Doch besonders im Battle Royale auf Caldera dürften die Sniper-Waffen mit beschränkter Reichweite an Beliebtheit verlieren.

Was hat sich geändert? Wie von den Entwicklern im Vorfeld angekündigt, haben sich Sniper-Waffen in Call of Duty: Warzone mit Season 3 radikal verändert. Die Highlights der Patch Notes gibts hier .

Season 3 von Call of Duty: Warzone brachte umfassende Balance-Änderungen und besonders die Sniper-Waffen haben sich zum Teil deutlich geändert. Die ehemals stärksten Scharfschützengewehre legen eure Feinde nun nicht mehr mit einem Headshot auf Distanz. MeinMMO erklärt die Änderungen und gibt eine erste Einschätzung, was die neue Meta sein könnte.

