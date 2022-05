Am Mittwoch startet das Godzilla-Event in CoD Warzone – Alle Infos zu Operation Monarch

Am Mittwoch, dem 11. Mai, geht das große Event mit Godzilla und King Kong in Call of Duty: Warzone online – Operation Monarch. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan, den Ablauf und wichtigste Details zum Event.

Die aktuelle Season 3 von Call of Duty: Warzone steht im Zeichen der Riesen-Monster. Mit Operation Monarch startet das bisher wohl engagierteste Event des kostenlosen Battle Royale und bringt Godzilla sowie King Kong nach Caldera. Die wichtigsten Infos gibts hier:

Wann startet das Event?

Wie funktioniert der Event-Modus?

Gibt es auch normales Battle Royale während des Events?

Was gibt es als Belohnungen?

Was bringt das Event noch ins Spiel?

Was passiert nach dem Event?

Den Trailer zum Event und dem aktuellen Battle Pass der Season 3 binden wir euch hier ein:

CoD Warzone zeigt im Trailer zum Battle Pass euren Kampf gegen King Kong und Godzilla

CoD Warzone: Operation Monarch – Alle Infos

Wann startet das Event? Operation Monarch geht am Mittwoch, dem 11. Mai, um 18 Uhr online. Nach derzeitigem Stand läuft das Event 2 Wochen, bis zum 25. Mai.

Wie funktioniert der Event-Modus? Gespielt wird in 4er-Teams und die Regeln basieren im Grunde auf den normalen Battle-Royale-Regeln. 150 Leute werden über Caldera abgeworfen und wer am Ende noch steht, gewinnt.

Allerdings könnt ihr auf dem Weg zum Sieg auf besonders große Hilfsmittel zurückgreifen. King Kong und Godzilla lassen sich von euch steuern.

Im Laufe des Matches müsst ihr dafür das „Monarch Stream Device“ finden. Damit übernehmt ihr die Kontroller über die Monster.

Godzilla vernichtet mit seinem Atom-Atem ganze Landstriche

King Kong wirft mit Felsbrocken und stampft über die Map

Wie genau die Suche nach dem Gerät abläuft, ist noch unklar. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob die Monster die ganze Zeit über die Insel randalieren oder nur dann, wenn sie von einem Spieler kontrolliert werden.

Die Monster bekämpft ihr dann offenbar mit besonderen Waffen, die ihr auf Caldera findet. Es öffnen sich besondere Bunker, die euch mit großem Kriegsgerät für den Kampf versorgen.

Ihr steuert die Monster im Event-Battle-Royale

Gibt es auch normales Battle Royale während des Events? Gefällt euch das Event nicht, müsst ihr auch nicht mitspielen. Die normalen Battle-Royale-Modi werden ebenfalls online sein und ihr werdet nicht gezwungen, euch mit den Monstern abzugeben.

Was gibt es als Belohnungen? Dazu gibt es bisher keine Ankündigung. Erfahrungsgemäß gibt es jedoch wahrscheinlich wieder besondere Aufgaben mit Bezug zum Event.

Erledigt ihr eine Aufgabe, bekommt ihr thematische Cosmetics. Erledigt ihr alle Aufgaben, gibt es eine Extra-Belohnung.

Was bringt das Event noch ins Spiel? Neben dem irren Event-Modus kommen neue Cosmetic-Bundles in den Shop, mit passendem Monster-Thema. Das Skin-Bundle mit dem blauen Godzilla-Skin ist bereits online, den Trailer zum Bundle gibt auf YouTube (via youtube.com).

Mechagodzilla-Skin Godzilla- und King-Kong-Skin.

Was passiert nach dem Event? Nach aktuellem Stand läuft Operation Monarch für 2 Wochen. Das geht aus den Playlisten hervor, die von Entwickler Raven Software veröffentlicht wurden.

Die Verwüstung der beiden Monster könnte jedoch noch weitere Schäden an der Warzone-Map zur Folge haben. Bereits zum Start der Season 3 hat sich so einiges auf Caldera geändert und da kommt womöglich noch mehr.

Die Roadmap der Season 3 kündigt zur Mid-Season an, dass es im Untergrund von Caldera weitere Geheimnisse zu entdecken gibt. Ein offizieller Teaser deutet darauf hin, dass die Oberfläche nicht mehr sicher ist (via twitter.com).

Das könnte bedeuten, dass die Mid-Season 3 direkt nach dem Event startet und weitere Map-Anpassungen mit sich bringt.

Die Vorschau auf die kommenden Playlisten binden wir euch hier ein:

Operation Monarch hat das Potenzial, zu einem Vorzeige-Event der Warzone zu werden. Doch es muss sich zeigen, ob es die hohen Erwartungen bestätigen kann.

Sobald es neue Infos und mehr Details gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Lasst uns bis dahin wissen, ob ihr euch das Event anschaut und was ihr von dem Monster-Angriff erwartet. Wir lesen gern eure Kommentare zum Thema.

