Das sogenannte „Slide-Canceling“ ist eine Movement-Technik in Call of Duty: Warzone, die eigentlich eine Art Glitch ist. Trotzdem findet sich der Trick in vielen CoD-Titeln wieder und wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Einem hohen Entwickler von Warzone ist Slide-Canceling ein Dorn im Auge und er sucht offenbar die Bestätigung der Community, um den Glitch endlich zu fixen.

Was ist das Problem mit Slide-Canceling? Der Movement-Trick lässt euch in Call of Duty: Warzone einen kleinen Fehler ausnutzen, um die Abklingzeit des Taktik-Sprints zu überspringen.

Dadurch könnt ihr euch schneller fortbewegen und haltet zudem eure Trefferzonen in Bewegung, was tödliche Headshots auf euch deutlich schwieriger macht. Einen Guide zum Slide-Canceling gibts hier.

Der Trick ist bereits seit dem Release von CoD MW 2019 im Spiel und auch Teil der Warzone. ÜBer die Profi-Spieler gelangte der Slide-Cancel auch in normale Matches und ist nun ein ganz normaler Teil des Gameplays.

Doch es handelt sich dabei eigentlich um einen Glitch und der Senior Creative Director bei Warzone-Entwickler Raven Software, Ted Timmins, hat sich nun dazu geäußert. Er würde den Trick gern fixen.

Entwickler sucht „Ausrede“, um Slide-Glitch zu fixen

Was hat der Entwickler dazu gesagt? Der Fan-Account „ModernWarzone“ fragte auf Twitter in einer Umfrage: „Wollt ihr Slide-Canceling in MW2 und Warzone 2?“:

Von fast 35.000 Teilnehmern waren 59,4 % für einen Verbleib von Slide-Canceling.

Doch bereits vor dem Ende des Votings meldete sich der Entwickler Ted Timmins zu Wort. Er schrieb in mehreren Antworten:

Ich suche seit über einem Jahr nach einer Ausrede, um Slide-Canceling zu fixen. […] Ich habe absolut nichts gegen Skill-Gaps, aber dafür etwas gegen Zugänglichkeitsprobleme. Gaming und Kontroll-Schemen sollten für jeden zugänglich sein. […] wenn die Community will, dass wir den Slice-Cancel entfernen, dass werden wir die Vor- und Nachteile intern diskutieren und eine Änderung mit einem zukünftigen Update bringen. Ted Timmins auf Twitter

Die Umfrage von Modern Warzone zeigt, wie gespalten die Community beim Thema Slide-Canceling ist. Wir wollen deshalb auch von euch wissen, was ihr von dem kleinen Kniff haltet:

Der Trick hält sich immerhin schon länger in Call of Duty und ist besonders in Verbindung mit dem Taktik-Sprint ein starkes Gameplay-Element.

Bei einer möglichen Rückkehr des Taktik-Sprints mit dem neuen Modern Warfare 2 wäre das Slide-Canceling wieder auf der Tagesordnung.

Ob Slide-Canceling aus Warzone verschwindet, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Die Umfrage von ModernWarzone zeigte am Ende einen knappen Vorsprung für den Trick.

Uns würde auch sehr interessieren, wie ihr zu dem „Glitch“ steht. Lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da. Wollt ihr lieber mehr über Gameplay-Tricks in Warzone lesen, dann schaut hier vorbei: Ein unterschätztes Item in CoD Warzone rettet euch vor nervigen Zipline-Campern