Ein unterschätztes Item in CoD Warzone rettet euch vor nervigen Zipline-Campern

Die Gas-Kanister in Call of Duty: Warzone gelten meist eher als nettes Gimmick, statt hilfreichem Gameplay-Element. Doch die unterschätzten Sprengkörper können mehr, als es den Anschein hat – denn sie mögen „Fahrstuhlfahren“.

Das übliche Problem: Man steht vor einer Zipline in Call of Duty: Warzone und weiß schon ganz genau, was einen oben erwartet. Der Gewehrlauf eines fies grinsenden Campers.

Einer im Team versucht es trotzdem. Die Zipline ist lang, die Fahrt nach oben dauert gefühlt ewig. Da gehen dem zweiten Team-Mitglied die Nerven aus. Noch bevor „Toter Spieler 1“ oben ist, unterschreibt Nummer 2 ebenfalls sein Todesurteil.

Als übrig Gebliebener steht man kopfschüttelnd unten und presst sich ein manisches „YOLO“ aus dem Gesicht. „Klick“ – ran an die Zipline und gemeinsam im Gulag Gegner mit Sprays verzieren.

Ihr findet euch in der kleinen Anekdote wieder? Dann gibt es einen coolen Trick, der euch vor miesen Zipline-Campern retten kann.

Einen Einblick ins kostenlose Battle Royale Warzone bekommt ihr in unserem Video:

Alles, was ihr zu dem Battle-Royale-Shooter CoD Warzone wissen müsst

Gas-Kanister und Ziplines funktionieren zusammen

Wie funktioniert das? Eine wenig bekannte Mechanik in Warzone, lässt den Gas-Kanister per Zipline in die Höhe schießen. Wie hier im reddit-Clip zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Euer Operator zündet den Kanister an, klemmt ihn an die Zipline und schon ist der Sprengstoff unterwegs. Im Video jagt der Threadersteller „LegoManPro“ einen der „Redeploy Balloons“ in die Luft.

Das funktioniert aber auch mit allen anderen Ziplines, die nach oben führen. Nach unten fahren wollen die Kanister aber nicht – da kommt es dann direkt zur Gas-Explosion.

Die Explosion des Kanisters bringt Feinde, die oben sitzen, für einen Moment aus der Ruhe und hinterlässt euch sogar eine Rauchwolke als Deckung. Stehen Gegner direkt am Ende der Zipline, kassieren sie zudem einen heftigen Schlag durch die Explosion.

Der Schaden lässt sich sogar noch steigern, wenn ihr das Teil mit einer Claymore kombiniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Wenn ihr das nächste Mal einer Zipline nicht vertraut, klemmt den Kanister ran und fahrt 2 Sekunden später hinterher. Eine Überlebensgarantie gibt es zwar nicht, aber die Chancen stehen deutlich besser.

Warzone hat viele kleine Mechaniken, die euch in der passenden Situation den Allerwertesten retten können. Probiert euch aus, vergesst das Schema F und überlegt euch zu jeder Zeit im Match, wie ihr euren Feinden einen Schritt voraus seid.

Wichtig ist dafür auch das richtige Werkzeug: CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Ständig aktualisiert.

Falls ihr weitere kleine Mechaniken kennt, die ihr mit uns teilen wollt, dann lasst uns gern einen Kommentar da.