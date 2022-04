Einsteiger-Sturmgewehr von CoD Warzone rockt die Meta in Season 3 – Mit dem richtigen Setup

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das STG 44 ist eine der ersten Waffen, die nach den umfassenden Balance-Updates der Season 3 in Warzone heraussticht. Es bleibt vorerst spannend, in welche Richtung sich die Waffen-Meta entwickelt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo hat das STG Schwächen? Durch den niedrigen Rückstoß trefft ihr leichter, aber das geht auf Kosten des Schadens. Wie so oft bei den Reichweiten-Sturmgewehren in Warzone geht es vorrangig darum, den Gegner zu erwischen und nicht, wie schnell der Feind down geht.

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

Allerdings gewinnt das STG 44 in Sachen Mobilität. Bei der Reichweiten liegen die beiden ungefähr gleich auf und gehen mit Meta-Setups bei rund 45 Meter in den zweiten Schadensbereich.

Was kann das STG gut? Ihr bekommt mit dem Setup eine sehr stabile Waffe mit guten Mobilitäts-Werten. Vergleichbar ist die Waffe mit der Grau 5.56 aus CoD MW. Auch die Grau spielt in der Reichweiten-Meta von Season 3 wieder eine Rolle.

Nach einem Buff in Season 3 spielt sich das Sturmgewehr nun sehr geschmeidig und bietet geringen Rückstoß. Damit steigt das STG 44 in die Meta für Reichweiten-Waffen auf und MeinMMO zeigt euch das passende Setup dazu.

Insert

You are going to send email to