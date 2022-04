Call of Duty zeigt den ersten Teaser von CoD 2022 – Bestätigt Leaks der letzten Monate

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Noch ist sehr wenig über das neue Call of Duty 2022 bekannt. Doch viele Spieler haben hohe Erwartungen an den Shooter, da die letzten Premium-Titel, Vanguard und Cold War, nicht die Strahlkraft vom bisher erfolgreichsten CoD-Titel hatten: CoD MW 2019.

Wann kommt die komplette Enthüllung? Leaks rechnen derzeit mit einem Reveal am 30. Mai 2022. An dem Tag wurde auch CoD MW 2019 vorgestellt. Durch den neuen Teaser ist das Datum nun sehr viel wahrscheinlicher geworden.

Was ist jetzt bekannt? Mit einem Teaser hat Call of Duty den Namen von CoD 2022 offiziell bestätigt: Modern Warfare 2. Den kurzen Teaser binden wir euch hier ein:

