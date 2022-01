5 Gründe, warum Escape from Tarkov im Januar 2022 größer ist als jemals zuvor

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Erzählt uns auch gern von euren Erfahrungen mit Escape from Tarkov und was ihr denkt, warum der Hardcore-Shooter jedes Jahr auf Neue eine solche Popularität erreicht.

Tarkov ist ein faszinierendes Phänomen, das übrigens theoretisch immer noch in seiner Beta-Phase steckt. Schon das dritte Jahr in Folge feiert der eigensinnige Shooter große Erfolge rund um den Jahreswechsel und geht jedes Mal stärker aus dieser Phase hervor.

Da sich der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov bereits eine große Bekanntheit erspielen konnte, war der Boom auch aufgrund der Schwäche der Konkurrenz in diesem Jahr besonders kräftig.

Im ersten Moment hört es sich paradox an. Es ist so schwer, sein Zeug zusammenzuhalten und dann soll es gut sein, wenn alles weg ist? Ja, genau so ist es.

Twitch-Streamer erklären, was Escape from Tarkov ausmacht: die „Gear Fear“

Escape from Tarkov ist ein fieser Hardcore-Shooter ohne Gnade. Sowas lockt eigentlich nur Shooter-Nerds und maximal abgebrühte Streamer an. Doch seit Ende 2019 erobert der Shooter die Streaming-Plattform Twitch immer um den Jahreswechsel herum und MeinMMO versucht, das Phänomen zu erklären.

