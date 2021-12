Vor Weihnachten sind CoD Warzone und Vanguard ein „Scherbenhaufen voller Bugs“

Call of Duty ist gerade in einer wichtigen Phase: Nicht nur hat Season 1 von Vanguard und Warzone Pacific neulich die größten Veränderungen bis in das beliebte Battle Royale gebracht. Auch dank Weihnachten werden mehr Spieler viel Zeit mit CoD verbringen können. Doch die Community glaubt: Dem Franchise ging es nie schlechter.

Sowohl die Entwickler als auch die Fans von Call of Duty haben mit Vanguard und Warzone Pacific einen aufregenden Neustart für das Franchise erwartet:

Mit Caldera kam die erste komplett neue Map zu Warzone seit Release; Vanguard wollte Fans mit einer Rückkehr zum schnellen Gameplay der beliebtesten CoDs begeistern. Auch ein neues Anti-Cheat sollte die Spiel-Erfahrung in beiden Spielen verbessern.

Doch trotz dieser Versuche, das Spielerlebnis für die Fans zu verbessern und zu erfrischen, überwiegt kurz vor Weihnachten der Frust. Sowohl Warzone als auch Vanguard leiden unter vielen Problemen – teilweise unter denselben.

Die CoD-Fans glauben daher, dass es dem Shooter-Franchise so schlecht geht, wie noch nie. Manche Spieler erkennen darin auch einen Spiegel der strukturellen Probleme bei den Entwicklern selbst.

Warzone ist „im schlimmsten Zustand, in dem es je war“

Was sind die Probleme von CoD Warzone? Seit der Map-Umstellung von Verdansk auf Caldera erkennen Fans Warzone teilweise kaum noch wieder. Bugs, nicht erfüllte Erwartungen, eine für viele enttäuschenden Map – Spieler finden, Warzone sei “im schlimmsten Zustand, in dem es je war” (via reddit).

Diese Probleme beschäftigen die Community in den letzten Tagen am meisten:

Spieler auf reddit nennen die Season 1 von Warzone Pacific daher einen “Scherbenhaufen voller Bugs” (via reddit). Auch böse Memes über die Server-Stabilität machen ihre Runde auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Vanguard macht den Spielern „keinen Spaß mehr“

Was sind die Probleme von CoD Vanguard? Auch CoD Vanguard hat mit massiven Problemen zu kämpfen. Speziell die letzte Woche hat für viel Frust bei den Spielern gesorgt:

All diese Probleme sorgen auch in Vanguard dafür, dass Spieler meinen: “Das macht keinen Spaß mehr” (via reddit) und es sei in dem Zustand “aktuell unspielbar” (via reddit)

Kommt der CoD-Ärger von den Problemen bei Activision Blizzard?

Diese Listen zeigen, dass sich die Probleme und Beschwerden zwischen Warzone und Vanguard spiegeln. Die Community verbindet das auch mit den anhaltenden Problemen bei Activision Blizzard selbst. Unter anderem wurden Spieletester bei Warzone-Entwickler Raven Software angeblich grundlos gefeuert. Inwieweit die Probleme von CoD direkt die von Activision Blizzard widerspiegeln, kann man von außen aktuell aber nicht beurteilen.

Mitarbeiterin sagt: 2020 hatte Blizzard 3 mächtige Frauen, alle sind 2021 weg

Wie geht es euch aktuell mit CoD Warzone und Vanguard? Habt ihr Spaß mit den Spielen, oder überwiegt der Ärger und Frust? Werdet ihr deshalb zur Weihnachtszeit auf andere Spiele ausweichen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr auf der Suche nach einem alternativen Shooter über die Weihnachtstage seid, haben wir eine Übersicht über 4 andere tolle Multiplayer-Shooter zusammengestellt:

Enttäuscht von CoD Vanguard und Battlefield 2042? Diese 4 Shooter empfehlen wir euch!