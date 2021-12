Neue Sniper beschert euch leichte Kills in CoD Warzone – Experte findet sie „massiv overpowert“

Mit dem Pacific-Update von Call of Duty: Warzone kamen knapp 40 neue Waffen ins Spiel und so langsam zeigt sich, welche übermächtigen Waffen in dem aufgestockten Arsenal stecken. Der Warzone-Datenspezialist Anthony „TrueGameData“ Zachman zeigt dafür ein Sniper-Gewehr, das mit Brusttreffern tödlich ist.

Hat ein Gegner volle Rüstung im kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone, dann braucht ihr eigentlich einen Headshot mit einem Scharfschützengewehr, um den Feind mit einem Treffer auf die Bretter zu legen.

Gut, Körpertreffer mit Raketenwerfer erfüllen auch den Zweck, doch Sniper-Gewehre sind dafür schon deutlich handlicher.

Nach der Integration der Waffen von Call of Duty: Vanguard gilt die Headshot-Regel jedoch nicht mehr so ganz. Denn mit der neuen Sniper „Typ 99“ gibt es ein Waffen-Setup, das keine Headshots braucht – Brusttreffer bringen voll gepanzerte Gegner ebenfalls um die Ecke und MeinMMO hat die Details für euch.

CoD Warzone: „Typ 99“-Setup mit One-Shot-Kills ohne Headshot

Wie sieht das Setup aus? Um den Brusttreffer-Effekt zu aktivieren, braucht ihr 3 ganz bestimmte Aufsätze bei Lauf, Munition und Extra 1:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: Shiraishi 712 mm Scharfschütze

Visier (1): Typ 99 10x-Zielfernrohr

Visier (2): ZF4 3,5x Gewehr-Zielfernrohr

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: Schwerer Vordergriff

Magazin: 8 mm-Klauser 5-Schuss-Magazin

Munition: Verlängert

Griff: Ledergriff

Extra 1: Vital

Extra 2: Durchatmen

Was macht das Setup stark? Der 712mm-Lauf verursacht zusammen mit dem Extra „Vital“ und der 8mm-Klauser-Munition den vollen Headshot-Schaden auch bei Brusttreffern.

Ihr habt also den kompletten Bereich vom Kopf bis ungefähr auf Herzhöhe als One-Shot-Trefferzone. Es war noch nie so einfach, in CoD Warzone One-Shot-Treffer zu landen.

Das Setup ist darauf ausgelegt, den starken „Idle-Sway“ der Typ 99 zu verringern. Der entsprechende Wert dazu heißt „Zielstabilität“ und sorgt dafür, dass sich das Fadenkreuz während des Anvisierens weniger bewegt.

Beim Visier habt ihr die Wahl – beide Fernrohre sind nach Aussage von „TrueGameData“ ein wenig kaputt und bieten euch sehr starke Vorteile:

Typ 99 10x-Zielfernrohr: Entfernt verstärkte Visierbewegungen, wenn ihr euch beim Anvisieren bewegt

ZF4 3,5x Gewehr-Zielfernrohr: Relativ hoher Zoom-Faktor komplett ohne Visier-Reflektion

Was sollte ich beachten? Der Vorteil der Waffe ist der übergroße One-Shot-Bereich, aber ansonsten ist die Typ 99 eher weniger „Benutzerfreundlich“.

Ihr seid langsam im Visier, habt vergleichsweise geringe Zielstabilität und eine geringe Bewegungsgeschwindigkeit. Allerdings sind diese Nachteile vertretbar, wenn ihr dafür eine Sniper-Waffe bekommt, mit der ihr keinen Headshot für voll gepanzerte Gegner braucht.

Erreicht ihr mit der Typ 99 Level 62, habt ihr alle Aufsätze, die ihr braucht.

Bleibt das so? „TrueGameData“ hält diese Aufsatz-Kombination für „massiv overpowert“. Er versteht das angedachte Balancing dahinter und findet das Handling der Waffe durchaus schwierig. Aber konstante One-Shot-Kills mit Brusttreffer sind zu stark in einem Battle Royale wie Warzone.

Ihr könnt davon ausgehen, dass die Typ 99 einen Nerf kassiert und die überstarken Brusttreffer wieder aus dem Spiel verschwinden.

Doch aktuell gibt es bei den neuen Waffen viele Baustellen und es lässt sich noch nicht absehen, wie schnell solche Dinge in der neuen Vanguard-Ära gefixt werden.

Wollt ihr euch die englische Analyse von „TrueGameData“ zur Typ 99 ansehen, binden wir euch hier das Video ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nach der Einführung der neuen Caldera-Map in Warzone zusammen mit knapp 40 Waffen gibt es viel Bewegung in der Waffen- und Gameplay-Meta des Battle Royale.

MeinMMO bleibt weiter auf der Suche nach den stärksten Waffen-Optionen für eure Matches auf der neuen Map.

Wollt ihr wissen, was ich persönlich von dem pazifischen Abenteuer in Warzone halte, dann schaut hier vorbei: Ich liebe und hasse das Pacific-Update von CoD Warzone – Warum tut ihr mir das an?