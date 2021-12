Ich liebe und hasse das Pacific-Update von CoD Warzone – Warum tut ihr mir das an?

MeinMMO-Autor Maik Schneider hat bereits ein paar große Runden über das Insel-Paradies „Caldera“ gedreht. Die neue Map von Call of Duty: Warzone ist für ihn ein Volltreffer. Trotzdem ist Maik gleichzeitig enttäuscht vom Pacific-Update, denn neben der starken Map gibt es wenig gute Neuigkeiten.

Ich weiß noch ganz genau, wie trocken sich mein Mund angefühlt hat nach der Ankündigung der neuen Warzone-Map. Es war nur ein kurzes Segment am Ende der Vorstellung des Multiplayers von Call of Duty: Vanguard – aber die 2 Minuten haben mich umgehauen und meine Kinnlade schwer werden lassen.

Nun ist die Map draußen und was soll ich sagen: Ich liebe die grüne Insel Caldera. Aber gleichzeitig hasse ich das ganze Pacific-Update irgendwie.

Über den Autor Maik Schneider: Warzone ist für mich DAS Battle Royale. Ich erinnere mich noch, wie das Genre langsam größer wurde und ich gleich wusste: „Das ist mein neuer Lieblings-PvP-Modus“.



Doch auch nach etlichen Runden PUBG, Fortnite, Apex Legends und sogar verrückten Titeln wie Realm Royale konnte mich kein Battle Royale so richtig fesseln – bis endlich Call of Duty: Warzone kam. Deswegen hängt mein Herz auch nach beinahe 1.000 Matches an dem Shooter. Ich betrachte das Pacific-Update mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Darum ist Warzone jetzt mein Traum-„Battle Royale“

Meine Liebe zum Pacific-Update: Das große Highlight des Updates sollte von vornherein die neue Map sein. Caldera – ein Schmuckstück mitten im Pazifischen Ozean, gesäumt von Stränden, gefüllt mit Dschungel, bereit für den Krieg.

Und das hat die neue Map auch geschafft. Caldera ist Wahnsinn, im positiven Sinne.

Die Karte sieht richtig gut aus, überzeugt mit knalligen Farben und einer ganz neuen Atmosphäre. Bei einer Tour durch den Standort „Capital“, der Hauptstadt von Caldera, fühlte ich den tropischen Flair und genoss die Momente der Ruhe zwischen den harten Gefechten.

Caldera bietet an vielen Stellen eine spürbare Atmosphäre.

Doch grafischer Schnickschnack und ein „tolles Setting“ überzeugen mich nicht allein. Ich bin ein Krieger und als solcher will ich ein Schlachtfeld, das mich bei meinen Angriffen, bei meinen Taktiken unterstützt. Und Caldera liefert das.

Es gibt so unfassbar viele Häuser, mögliche Landeplätze und taktische Hilfen. Schon das erste Gefecht auf Caldera fühlte sich spannender an als alles, was ich in den letzten Monaten in Verdansk erlebt habe.

Die Map ist vollgepackt mit Deckungen, Häuser und taktische Möglichkeiten.

Auf der alten Map waren Gefechte oft kurz und eindimensional: Ein Team war so gut wie immer im Vorteil und entweder, ich ergreife die Flucht oder lasse mich auf ein Gefecht mit Handicap ein.

Caldera lässt euch viel öfter die Wahl. Wenn der Feind im Vorteil war, fanden wir in unseren ersten Matches eigentlich immer einen Weg, um den taktischen Vorsprung des Feindes auszuhebeln. Ein blaues Haus mit 3 Etagen dort, eine halbhohe Mauer hier, ein tropischer Baum zum Waffen-Auflegen da.

Während es auf der alten Map viele übermächtige Sniper-Spots gab und eine Menge offenen Raum, bot mir die neue Karte viel mehr Möglichkeiten – und das zu beinahe jedem Zeitpunkt.

Die Gefechte sind dadurch taktischer, länger und kluges Einbinden der Umgebung in die eigene Vorgehensweise wird viel mehr belohnt.

Deswegen liebe ich das Pacific-Update mit der neuen Map. Alles, was ich bisher gesehen habe, schreit geradezu „Battle Royale“ und ist besser auf die Bedürfnisse eines solch großen Modus ohne direkte Respawns zugeschnitten. Da stecken unzählige Stunden Spaß drin.

So eine schöne und gute Map – alles könnte wunderbar sein.

Darum ist Warzone jetzt mein Alptraum-„Battle Royale“

Mein Hass zum Pacific-Update: Als PS5-Spieler fühle ich mich nach dem Release von Caldera vernachlässigt und sogar ein wenig traurig.

Das Pacific-Update war seit der Ankündigung etwas, worauf ich mich gefreut habe. Der frische tropische Wind, der durch das angestaubte Battle Royale wehen sollte, ist nun doch eher ein laues Lüftchen.

Vorher hieß es in der Vorstellung des Updates: „Was die Grafik und die Technologie angeht, werden sich Warzone und Vanguard dieselbe Technik und Engine teilen“ (via YouTube). Doch offenbar gibt es unterschiedliche Ansichten, was diese Aussage bedeutet.

Für mich hieß es:

Warzone wechselt in den Vanguard-Launcher

Neue Grafik auf Basis der aufpolierten Vanguard-Engine

Die neue Engine kommt mit einem Sichtfeld-Regler für Konsolen (FoV-Slider)

Vanguard-Spielgefühl überträgt sich auf Warzone (Movement, Perks etc.)

Next-Gen-Version für PlayStation und Xbox

Als es jedoch wenige Tage vor dem Release noch keine konkreten Ankündigungen zu einer Next-Gen-Version und dem FoV-Slider auf den Konsolen gab, stieg langsam die Skepsis in mir auf.

Und nach dem Release zeigte sich, dass dieses Gefühl berechtigt war: keine neue Grafik, keine Next-Gen-Version, kein FoV-Slider. Boom.

Wie gesagt, Grafik juckt mich nur wenig. Aber eine Sache kann ich derzeit nicht verzeihen: die Nummer mit dem FoV-Slider.

Meine ersten Matches spielte ich mit MeinMMO-Shooter-Autor Marko Jevtic, der auf dem PC unterwegs war. Als „Spectator“ beobachtete er öfter meine Spielzüge und konnte jedes Mal nur kopfschüttelnd fragen, ob ich den Gegner „da links“ eben wirklich nicht sehen konnte.

Oben links Konsolen-FoV (80) / Oben rechts PC-FoV (120) – Quelle: Twitter

Starte ich ein PvP-Spiel, möchte ich mit jedem Tag, mit jedem Match ein wenig besser werden. Deswegen nervt mich diese technische Hürde so ungemein.

Derzeit lade ich Warzone auch auf meinem PC, der durchaus in der Lage ist, das Battle Royale mit 100 FPS laufen zu lassen. Doch im Herzen bin ich ein Konsolero, vor allem, was Shooter angeht. Und es trifft mich sehr, dass es nicht wenigstens eine klare Ansage der Entwickler zum Sichtfeld-Regler auf den Konsolen gibt.

Deswegen hasse ich das Pacific-Update. Weil ich weiß, wie viel besser sich das Spiel für mich anfühlen könnte.

CoD Warzone: Crossplay nervt einfach nur – Und das liegt nicht an Cheatern

Fazit: Gebt mir den FoV-Slider und wir schließen Frieden

Zwei Dinge habe ich mir vom Pacific-Update gewünscht:

Eine geile neue Map

Den FoV-Slider für meine PS5

Vielleicht sollte ich mit der 50%-Quote zufriedengeben. Doch als dann zum Start der Map die Gewissheit da war, war ich schon ziemlich enttäuscht.

Caldera hat sich so gut gespielt, hat mir so viele Freiheiten gelassen und hat mich fast immer belohnt, wenn ich einen taktischen Spielzug angegangen bin. Sogar ein Sieg war am ersten Abend drin.

Doch dieser blöde Sichtfeld-Regler verhagelt mir den ersten Eindruck.

Ich hoffe weiter auf ein zeitnahes Update oder Infos darüber, wann oder ob Warzone eine Next-Gen-Version und/oder den FoV-Slider bekommt. Muss ja nicht gleich das PS5-Upgrade sein, aber bei meinem Sichtfeld wünsche ich mir mehr als den aktuellen Tunnelblick.

Bis dahin kämpfe ich mit meinen Grafik-Settings auf dem PC.

Ich lese gern auch eure erste Meinung zur neuen Map und dem Pacific-Update in den Kommentaren. Seht ihr die Dinge ähnlich oder habt ihr ganz andere Gedanken zum großen Update?

Bisher ist Caldera noch im Early Access und kommt erst am Abend des 09. Dezember für alle ins Spiel. Hier findet ihr die wichtigsten Infos rund um den Download und dem Content des Pacific-Updates.