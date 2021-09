CoD Warzone zeigt neue Map – Pazifische Insel mit Upgrade auf Vanguard-Grafik

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Warzone marschiert gemeinsam mit Vanguard in Richtung Zukunft: Anti-Cheat, frische Engine, neue Map. Das könnt ganz groß für Fans der Reihe werden. Doch aktuell gibt es nur die ersten Ankündigungen und wichtige Details bleiben ungeklärt. Was uns allerdings während des Multiplayer-Reveals gezeigt wurde, war durchaus vielversprechend.

Ob ihre eure Prestige-Ränge behalten könnt, wird aber noch nicht ganz ersichtlich. In einem CoD-Blog heißt es dazu nur: „Call of Duty: Warzone wird auch weiterhin eure bisherigen Spielerfolge berücksichtigen, da das einzigartige Fortschrittssystem weitergeführt wird“ ( via callofduty.com ).

Was ist mit meinen Cosmetics? Ihr könnt all eure Cosmetics weiter verwenden und die Skins aus Vanguard kommen noch obendrauf. Auch der Battle Pass funktioniert weiter, wie gewohnt und lässt sich dann sogar ein 4 CoDs leveln:

Bisher könnt ihr nur 5 Aufsätze an eure Waffen in Warzone schrauben und die alten Waffen sollen auch im Spiel bleiben. Ob die Waffen weiterhin nur 5 Plätze bieten oder CoD eine andere Lösung dafür findet, möchten sie aber erst später verraten.

Was bedeutet das mit dem Grafik-Update? Warzone wird komplett in die Grafik-Engine von Vanguard „transferiert“. Das Battle Royale basiert auf der Technik von Modern Warfare und das neue Vanguard verwendet eine weiterentwickelte Version dieser MW-Technik.

Was gibt es über die Map zu wissen? Die neue Karte ist eine Insel im Pazifik mit farbenfrohen Elementen und in der Größe von Verdansk, der aktuellen Haupt-Map von Warzone. Es soll viele Geheimnisse zu entdecken geben und die Entwickler betonen, dass die Map von den Erfahrungen seit dem Warzone-Release im März 2020 profitiert.

Was ist da los bei Warzone? Die ersten Bilder der neuen Map von Call of Duty: Warzone sind online. Wir binden euch ein kurzes Video mit Eindrücken vom offiziellen Twitter-Account von CoD hier ein:

