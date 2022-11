Der Xbox-Chef hat es satt, dass alle denken, er habe finstere Pläne – Spricht klare Worte zu CoD auf PlayStation

Seit einigen Monaten versucht Xbox-Hersteller Microsoft den Publisher Activision Blizzard zu kaufen. An dem Deal hängen haufenweise namhafter Franchises wie Diablo, World of Warcraft und Call of Duty. Konkurrent Sony gefällt das gar nicht und vor allem CoD wird immer wieder zum Streitthema. Der Xbox-Chef Phil Spencer hat offenbar keine Lust mehr auf das Gezanke und erklärt, dass Call of Duty auf der PlayStation bleibt, solange Gamer das wollen.

Das ist bisher passiert:

Das sagt Spencer jetzt: Im Interview mit der US-News-Seite The Verge sprach Phil Spencer nun noch einmal klarere Worte. Wie The Verge selbst titelt, wolle er „die Debatte ein für alle Mal klären“.

Im Interview sagt Spencer wörtlich: „Wir denken, Call of Duty wird es auf der PlayStation geben, so lange Spieler das wollen. Das ist keine kompetitive Drohung gegen PlayStation, das ist ein pragmatischer Blickwinkel.“ Der Interviewpartner, Nilay Patel von Decoder, wirft hier nur das Wort Game-Streaming ein, da fällt Spencer schon ins Wort:

Natives. Call of Duty. Auf PlayStation. Nicht daran verknüpft, dass sie den Game Pass nutzen müssen […] Wenn sie eine Streaming-Version von Call of Duty haben wollen, können wir das auch machen, wie wir es mit unseren Konsolen auch machen. Aber ich habe kein Ass im Ärmel. Call of Duty: Modern Warfare 2 läuft super auf der PlayStation, läuft super auf der Xbox. Das nächste Spiel, das nächste, nächste, nächste, nächste, nächste… alle nativ auf der Plattform, keine Pflicht zum Game-Pass-Abo. Sony muss den Game Pass nicht anbieten, damit das passiert. Da ist nichts versteckt. Wir wollen Call of Duty auf die PlayStation bringen ohne irgendein seltsames: „Aha, ich habe den Haken gefunden‘ als Ohil sagte: ‚unsere Absicht‘!“ Ich verstehe die Sorge von einigen Leuten hier zum Thema und ich versuche, so eindeutig zu sein, wie ich kann. Phil Spencer im Interview via Twitter

Patel merkt an, dass Spencer offenbar auf einige Tweets und Beschwerden von Dritten eingeht, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind. Spencer selbst klingt teilweise schon etwas ermüdet von der Diskussion und spricht viele Dinge möglichst klar und unmissverständlich an, lacht aber auf die Anmerkung nur.

Modern Warfare 2 ist ein großer Erfolg. Einige Spieler glauben sogar, es sei „eines der besten Call of Duty-Spiele“. Hier der Trailer zur gefeierten Kampagne:

Call of Duty bleibt auf der PlayStation – „Kein Game Pass, kein Haken“

Spencer spricht nicht von der PlayStation 5 oder einer konkreten Konsole, sondern sagt, dass Call of Duty nativ auf der PlayStation bleibt. Nativ, ohne Haken, ohne weitere Pflichten wie die Verbindung mit dem Xbox Game Pass.

Das rührt vermutlich vor allem daher, dass seine letzten Aussagen alle bis aufs Wort zerpflückt wurden. Sony und einige Fans etwa sahen in dem Versprechen, Call of Duty „für viele Jahre“ auf PlayStation zu bringen, ein Schlupfloch, das sich jederzeit umgehen lässt.

Phil Spencer erklärt auch, dass ein Vertrag „für immer“ gar nicht realistisch gehen würde. Aber er macht klar, dass er nicht vorhat, Call of Duty als Franchise von der PlayStation zu entfernen, falls die Übernahme denn klappt.

Was bedeutet die Aussage für den Deal? Die Zusage von Phil Spencer bedeutet noch nicht, dass jede Kommission den Deal nun durchwinken wird. Zuletzt gab es besonders im Vereinigten Königreich Bedenken, wobei teilweise seltsame Forderungen genannt wurden.

Die prüfenden Stellen sollen sich aber unabhängig und auf Basis geltender Gesetze entscheiden, nicht aufgrund von mündlich getroffenen Zusagen. Spencers Versprechen könnte dennoch dazu führen, einige Argumente seitens Sony zu entkräften.

Der ganze Streit um den Kauf wird sich mit Sicherheit wohl noch hinziehen und viele Leute beschäftigen. Das Thema beschäftigt sogar viele Gamer und zuletzt gab es einen heftigen Streit auf Twitter deswegen:

