Es gibt Ärger zwischen Sony und Xbox über die Spiele-Reihe „Call of Duty“. Durch den geplanten Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft würde Xbox die Rechte an der wichtigen Shooter-Reihe erhalten. Sony fürchtet: Irgendwann könnte Call of Duty nicht mehr für die PlayStation 5 erscheinen. Der PlayStation-Chef Ryan fordert offenbar eine weitergehende Garantie.

Das ist die Situation:

Microsoft plant seit dem Januar 2022, Activision Blizzard zu kaufen. Dafür braucht man das Okay von einigen Aufsichtsbehörden weltweit.

Sony hat sich im August 2022 über den Kauf beschwert. Sie sagen: Call of Duty ist einzigartig und hat keine Konkurrenz. Das impliziert: Wenn Xbox die Rechte an der Reihe hat, könnte eine marktbeherrschende Stellung entstehen, wenn Xbox beschließt, Call of Duty nicht mehr auf die PS5 zu bringen.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat diesem Eindruck entgegengewirkt und garantiert: Call of Duty werde für „einige weitere Jahre“ über den aktuellen Deal hinaus auf die PlayStation kommen. Außerdem garantierte Spencer der Konkurrenz von PlayStation eine „Feature- und Content-Gleichheit.“

Sony will die Spiele-Reihe Call of Duty für PlayStation aber garantiert haben.

Was ist das Problem? Wie wir in einem Artikel auf MeinMMO am 4. September erörtert haben, gab es 2 offene Fragen nach dem Statement von Phil Spencer:

Wie lange geht der bestehende Deal zwischen Sony und Activision Blizzard, der Call of Duty für die PS5 garantiert? Man munkelt, er geht noch bis 2023, aber sicher ist das nicht.

Wie lange geht die neue Garantie von Phil Spencer über den Deal hinaus?

„Reicht auf vielen Ebenen nicht“

Das ist jetzt der neue Konflikt: Der PlayStation-Chef Jim Ryan hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt (via gamesindustry.biz):

Ich hatte nicht vor, das zu kommentieren, was ich für eine private Geschäftsbesprechung hielt, aber ich fühle mich jetzt dazu genötigt, die Sache richtigzustellen, weil Phil Spencer die Diskussion öffentlich gemacht hat. Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty für 3 weitere Jahre auf der PlayStation bleiben kann über die jetzige Vereinbarung hinaus. Nach fast 20 Jahren mit Call of Duty auf der PlayStation genügt dieser Vorschlag auf vielen Ebenen nicht und berücksichtigt nicht den Einfluss auf unsere Spieler. Wir möchten PlayStation-Spielern garantieren, dass sie die bestmögliche Call-of-Duty-Erfahrung genießen. Microsofts Vorschlag unterläuft diesen Grundsatz. Jim Ryan, PlayStation CEO

Was heißt das? Nach diesen neuen Informationen wäre Call of Duty wohl bis 2026 oder vielleicht 2027 für die PlayStation 5 sicher – je nachdem, wie lange der aktuelle Deal andauert. Das reicht Sony offenbar nicht.

Man wünscht sich offenbar eine längere Garantie oder andere Zugeständnisse.

Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört

Sony macht Druck, solange Microsoft nett sein muss

Das steckt dahinter: Sony macht öffentlichen Druck. Jetzt geht das noch. Denn Microsoft braucht die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zum Kauf. Wenn der Deal erst mal abgeschlossen ist, dann muss Microsoft gar nichts mehr zugestehen.

Sony will offenbar eine längere Laufzeit der Garantie herausschlagen, solange Microsoft noch nett sein muss.

Man geht davon aus, dass Microsoft plant, das neue Call-of-Duty-Spiel in ihr „Flatrate-Gaming-Angebot“, in den Xbox Game Pass, zu bringen:

