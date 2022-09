Erscheint Call of Duty weiter für PS5? Ja, aber die genaue Wortwahl von Phil Spencer wirft Fragen auf

Die Shooter-Reihe Call of Duty ist eine der größten popkulturellen Marken der Welt. Über Jahre erschien sie auch für die Konsolen von Sony wie PlayStation 4 und PlayStation 5. Mit dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft könnte sich das irgendwann ändern. Der Chef von Xbox, Phil Spencer, hat jetzt ein weiteres Erscheinen von CoD für die PS5 garantiert. Aber was sagt Phil Spencer genau?

Welches Statement könnte Spieler auf PS5 beunruhigen?

Der Chef von Xbox gab der Seite „The Verge“ am 2. September folgendes Statement (via theverge):

Im Januar haben wir mit Sony eine schriftliche Vereinbarung getroffen, die garantiert, dass Call of Duty weiter auf der PlayStation erscheint, mit „Feature und Content“-Gleichheit, für zumindest mehrere weitere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus. Ein Angebot, das deutlich über die normalen Vereinbarungen in der Gaming-Industrie hinausgeht. Phil Spencer

Was heißt das? Das Statement heißt:

Call of Duty wird auf jeden Fall einige weitere Jahre für PlayStation 5 erscheinen – wahrscheinlich für mindestens 4 weitere Jahre

Alle Inhalte, die auf PC und Xbox kommen, wird’s auch auf der PlayStation geben

Die entscheidende Frage ist jedoch: „Wie lange hat Sony jetzt die Garantie, dass neue Spiele von Call of Duty weiter auf PlayStation 5 erscheinen?“

Das ist Phil Spencer, der Boss der Gaming-Sektion von Microsoft, Xbox.

Was ist an dem Statement schwierig? Phil Spencer bleibt bewusst vage:

Weder erklärt er, wie lange die aktuelle Vereinbarung von Sony zu Call of Duty dauert

Noch erklärt er, wie lange genau die „Zusatzvereinbarung“ von Microsoft das Erscheinen jetzt garantiert

Beide Kern-Informationen des Statements fehlen also und sie fehlen offenbar ganz bewusst. Spencer hätte ja auch sagen können. „Vertraglich ist zugesichert, dass Call of Duty bis 202x weiter für die PlayStation erscheint.“

Die nächsten Jahre wird Call of Duty weiter für PlayStation erscheinen:

Wie lange kommt Call of Duty für PS5? Der „aktuelle Vertrag“, den Sony über Cal of Duty hat, soll angeblich noch „mindestens“ über zwei Jahre, also über 2022 und 2023 laufen. Das berichtete die Seite Bloomberg im Januar 2022 (via bloomberg).

Von Phil Spencer hieß es, der neue Deal sichere „mehrere weitere Jahre zu“, das heißt, es sind mindestens zwei weitere Jahre garantiert: 2024 und 2025.

Wenn man der Logik folgt, dann dürfte Call of Duty also bis mindestens 2025 sicher für die PlayStation 5 erscheinen.

PS5: Sony kommentiert den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft – „Call of Duty hat keine Konkurrenz, wird nie welche haben“

Warum behält Xbox denn Starfield für sich und gibt Call of Duty an PS5 ab?

Warum ist die Situation so verzwickt? Xbox hat bei dem Kauf von Bethesda im Sommer 2021 beschlossen, dass die großen, neuen Titel von Bethesdad wie Starfield und The Elder Scrolls 6 nicht für die PlayStation erscheinen. Der Bethesda-Deal ging aber glatt durch.

Für den Kauf von Activision Blizzard braucht Microsoft die Zustimmung von Aufsichtsbehörden. Sony hat bereits zu bedenken gegeben: Bei der Übernahme gerät Call of Duty in die Hand von Xbox, das könnte zu einem Marktungleichgewicht führen. Denn laut Sony hat Call of Duty keine Konkurrenz und wird auch nie eine haben.

Die Gefahr besteht, dass Microsoft 2022 nur erlaubt, dass Call of Duty weiter für einige Jahre auf PlayStation 5 kommt, um sich die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu sichern, dann aber, sobald die Verträge auslaufen, Call of Duty doch exklusiv für die Xbox und den PC macht.

Der „Haken“ bei der Großzügigkeit von Spencer: Xbox könnte den Kauf von Activision Blizzard doch für sich nutzen, indem man Call of Duty dem Game Pass an Tag 1 hinzufügt:

Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört