Auf Nachfrage der brasilianischen Regulierungs-Behörde hat Sony seine Einschätzung abgegeben, wie es sich aufs Gaming auswirkt, wenn Activision Blizzard von Microsoft übernommen wird. Ein zentraler Punkt für Sony: „Es gibt keine Konkurrenz für Call of Duty“ – das Spiel sieht man als einzigartig in der Welt des Gamings an. Es sei einfach zu groß und zu etabliert. Sollte ein neues Call of Duty nicht für die PS5 erscheinen, wäre das offenbar ein echtes Problem für Sony.

Das ist die Situation:

Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Microsoft ein Übernahme-Angebot an Activision Blizzard abgegeben hat, die das auch annehmen möchten.

Die beiden Firmen sind aber so groß, dass sie das „Okay“ der Aufsichtsbehörden brauchen. Solche Behörden prüfen etwa mögliche Monopol-Tendenzen, die bei solch großen Übernahmen entstehen können.

Jetzt müssen verschiedene Aufsichtsbehörden weltweit der Fusion zustimmen.

Woher sind die Infos? Eine brasilianische Aufsichtsbehörde hat mit ihrem Sichtungsprozess am 20. Mai begonnen. Man hat große Tech-Firmen und Gaming-Firmen um Statements gebeten. Aus diesen Statements will man ableiten, wie sich die Fusion auf den Gaming-Markt auswirkt.

Es geht unter anderem darum, ob Activision Blizzard denn Spiele hat, die einzigartig sind. Man hat Firmen wie Apple, Riot Games, Bandai Namco, Amazon, Google, Meta oder Ubisoft um Statements gebeten – und natürlich auch Sony.

In Brasilien geht die Transparenz so weit, dass man alle Antworten der Firmen veröffentlicht hat (via sei).

So antworten die meisten Firmen: Wie ein Nutzer auf Resetera zusammenfasst, geben praktisch alle großen Firmen an, dass sie keine großen Auswirkungen befürchten, wenn Activision Blizzard von Microsoft gekauft wird. Insgesamt glaubt man, dass jedes Spiel Konkurrenz hat und der Markt ausgeglichen bleibt.

Als Beispiel für Konkurrenten von Call of Duty sieht Bandai Namco etwa Battlefield, Valorant oder Destiny an. Riot Games glaubt zudem: Apex Legends, CS:GO und Rainbow Six Siege seien Konkurrenz für Call of Duty. Dergleichen äußern sich die Firmen zu Candy Crush oder WoW – überall sieht man Konkurrenz.

Doch bei Sony schätzt man die Lage ganz anders ein.

Jedes Jahr kommt ein neues Call of Duty – für viele Gamer ist es der Höhepunkt des Jahres:

So antwortet Sony: Sony hat in ihrer Antwort ausführlich dargelegt, warum „Call of Duty“ ein einzigartiges Spiel ist, zu dem es keine Konkurrenz gibt und zu dem es auch keine Konkurrenz geben wird. Sie erklären (via sei) :

Call of Duty ist ein essentielles Spiel, ein Blockbuster, das keine Konkurrenz hat.

Laut einer Studie aus 2019 sei Call of Duty die einzige Spiele-Marke, die es in die Top 10 der Entertainment-Marken gebracht habe, wie Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter und Herr der Ringe.

Call of Duty ist so beliebt, dass es Nutzer beeinflusst, welche Konsole sie auswählen, und ihr Netzwerk aus loyalen Nutzern ist so tief verwurzelt, dass, selbst wenn ein Konkurrent das Budget hätte, um ein ähnliches Produkt zu entwickeln, sie es nicht mit Call of Duty aufnehmen könnten.

Sony führt an, warum Call of Duty so einzigartig ist:

4 Studios mit zahlreichen Satelliten-Studios würden es entwickeln – etwa 1.200 Entwickler an jedem Spiel und 1.500 weitere Mitarbeiter arbeiteten Publishing und dem Vertrieb

Daher habe Call of Duty alleine mehr Entwickler als die meisten Studios überhaupt Angestellte haben

Außerdem wolle Call of Duty in Zukunft noch wachsen

„Call of Duty ist synonym mit First-Person-Shootern”

Man kommt zu der Einschätzung:

Kein Entwickler kann auf diesem Niveau Ressourcen und Erfahrung in die Spiele-Entwicklung stecken. Sogar wenn sie es könnten, wäre Call of Duty so gefestigt, dass kein Rivale – egal, wie relevant – zu Call of Duty aufschließen kann. Call of Duty ist das am besten verkaufte Spiel für fast jedes Jahr im letzten Jahrzehnt und in seinem Genre ist es so überragend das meistverkaufte Spiel, dass es synonym mit Ego-Shootern geworden ist und die Kategorie definiert hat.

Sony hat über Jahre viel in Call of Duty investiert

Wie wird das diskutiert? In Gaming-Formen liest man die Antwort von Sony als Zeichen ihrer Sonder-Stellung als Plattform-Betreiber (via reddit). Deshalb sähe Sony die Lage ganz anders als andere Tech-Firmen.

Man denkt, der Fokus von Sony auf Call of Duty zeige, wie abhängig Sony davon ist, jedes Jahr ein Call of Duty auf der PlayStation 5 zu haben. Es heißt, Sony hätte da seit Jahren auch viel investiert, dass Leute Call of Duty mit Sony und mit PS4 und PS5 verbinden – das könne jetzt wegbrechen.

Man glaubt, dass Sony in ihrer Antwort zeigt, wie angewiesen sie auf Call of Duty sind.

Wir haben uns in einem Podcast mit dem Deal beschäftigt:

Das steckt dahinter: Die Sony-Bosse machen hier ein Argument gegen die Fusion von Activision Blizzard mit Microsoft. Es schwingt die Befürchtung mit, dass Microsoft den Shooter „exklusiv“ machen könnte.

Das scheint offenbar ein „Worst Case“-Szenario für Sony zu sein, der die Entscheidung, welche Konsole man kauft, entschieden beeinflussen könnte.

Nachdem die Leute erfahren haben, dass Microsoft bei Activision Blizzard zuschlagen will, war das auch für viele Fans die große Frage:

