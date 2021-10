CoD Vanguard bekommt exklusive Inhalte für PS4 und PS5 – „Das ist so unfair”

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Wenn ihr auch ein großes Interesse am Zombie-Modus habt, schaut doch in unsere Übersicht zu CoD Vanguard: Alles, was wir zum Zombie-Modus wissen – Fakten, Leaks & Gerüchte

Welche Inhalte genau in diesen Deal fallen, bleibt aber erstmal abzuwarten. Dass die Hinweise auf die Exklusivität ausgerechnet in den neuen Trailern zum Zombie-Modus aufgetaucht sind, macht die Spieler allerdings besonders skeptisch.

So reagieren die Fans: Die Reaktionen fallen gemischt aus. Einerseits sind die meisten Spieler nicht wirklich überrascht und haben sich an das Prozedere bereits gewöhnt.

Wie lange sind die Inhalte exklusiv? In den letzten Trailern zum Zombie-Modus fand sich ein Werbehinweis zu den Exklusiv-Inhalten. Hier wird der 1. November als Ende der Zeitexklusivität genannt, wie das in Cold War auch der Fall für dieses Jahr ist.

Was hat es mit den exklusiven Inhalten auf sich? Seit einigen Jahren bietet Call of Duty bei neuen Ablegern exklusive Inhalte für die PlayStation-Konsolen. Auch bei CoD Vanguard ist das wieder der Fall, wie sich durch jüngste Trailer gezeigt hat.

