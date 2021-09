CoD Vanguard: Alles, was wir zum Zombie-Modus wissen – Fakten, Leaks & Gerüchte

Call of Duty: Vanguard wird einen neuen Zombie-Modus bringen, soviel steht schon fest. Doch was haben die Zombie-Experten von Entwickler Treyarch alles in petto und was wissen wir schon jetzt zum Gameplay, Maps und der Story? Alle Infos aus Leaks, Gerüchten und offiziellen Reveals findet ihr hier bei MeinMMO!

Wer steckt hinter dem neuen Zombie-Modus in Vanguard? Der Entwickler von CoD Vanguard ist eigentlich das Studio Sledgehammer-Games, doch für den Zombie-Modus wurden erneut die Experten bei Treyarch verpflichtet. Dieses Studio, das vor allem für die Black-Ops-Reihe bekannt ist, hat auch ursprünglich mal den Zombie-Modus von CoD erfunden.

Daher sind diese Entwickler auch prädestiniert, die nächste Inkarnation der Koop-Ballerei zu verwirklichen.

Wann ist der Release der Zombies in Vanguard? Der Zombie-Modus wird neben regulärem Multiplayer und der Kampagne Teil des Launch-Pakets von CoD Vanguard sein. Daher könnt ihr schon am 5. November auf die Jagd nach Untoten gehen. Allerdings soll die erste große neue Map laut einem Leak erst später, zum Start der 1. Season am 23. November, erscheinen.

Was ist eigentlich der Zombie-Modus? Hier kämpft ihr mit bis zu drei Mitspielern im Koop gegen Zombies. Gemeinsam versucht ihr, gegen immer härtere Wellen zu überleben und am Ende zu entkommen oder ihr folgt der Story über ausgefallene Easter Eggs. Dazu kommen abgedrehte Sachen wie Elementar-Munition und besondere Effekte, die ihr euch im Spiel kauft.

Alle Infos zum Zombie-Modus

Hier in den folgenden Absätzen findet ihr alles, was wir bisher zum Zombie-Modus herausgefunden haben.

Die Zombie-Story von Vanguard

Um was geht’s bei den Zombies: Da Treyarch schon hinter dem bisherigen Plot der Zombies steckt, wird es höchstwahrscheinlich mit dieser Story weitergehen. Beziehungsweise „vorgehen“, denn das Weltkriegs-Setting von Vanguard spielt ja noch vor den Ereignissen von Cold War in den 80ern, wo die Zombies am Ende Berlin überrennen.

Die neue Zombie-Kampagne dürfte also zurück zu den Ursprüngen der Untoten-Bedrohung gehen und ebenfalls in der Zeit des 2. Weltkriegs stattfinden. Wahrscheinlich werdet ihr hier Zeugen von grausigen Nazi-Experimenten mit dunklen Mächten, die am Ende zum Ausbruch der Zombie-Plage führen.

Die Map von Zombies

Das wissen wir zur ersten Map: Zur ersten Map in Zombies gibt es einen Leak vom Twitter-Account TheMW2Ghost. Der meint herausgefunden zu haben, dass die neue Map „War of the Dead“ heißt und eine reguläre, „Round-Based“ Map sein soll. Diese Map soll es aber womöglich noch nicht zum Start direkt geben.

Alles zum Gameplay

Wie wird sich Zombies in Vanguard spielen? Laut MW2Ghost ist der neue Content eine Mischung aus dem regulären Modus sowie Onslaught (Horde-Modus) und Outbreak (Open World).

Also womöglich erwartet euch eine etwas kleinere, offene Welt, in der Zombie-Horden hinter euch her sind. Dieses Gameplay soll schon zum Start von Vanguard verfügbar sein.

Was wissen wir an Details zum Gamplay? Darüber hinaus verraten Leaks, dass unter anderem Soda-Perks jetzt „Dämonische Brunnen“ sind und dass die Field-Upgrades jetzt „Artefakte“ sein sollen. Darunter sind dann auch Effekte wie der Feuerring oder ein Eis-Angriff.

Dazu kommen noch nicht näher bekannte neue Items namens „Opferherzen“. Es soll auch eine Art Challenge-System namens „Covenants“ geben.

Schon aus Cold War bekannte System, wie die Rüstung oder das Crafting, sollen weiter im Spiel bleiben.

Wann erfahren wir mehr? Mehr Infos zu den Zombies in CoD Vanguard werden womöglich zum Start des neuen Halloween-Events in Season 6 von CoD Warzone veröffentlicht.

Alles, was wir bisher dazu wissen, erfahrt ihr hier: CoD Warzone Season 6 – Alles, was wir zu Release, Map und Waffen wissen.

Sobald es neue Infos zu den Zombies in Vanguard gibt, aktualisieren wir diesen Artikel hier entsprechend.