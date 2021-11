CoD Vanguard: Alles zum Crossplay – So spielt ihr mit Freunden oder deaktiviert die Funktion

Call of Duty: Vanguard unterstützt wieder Crossplay und damit ein nahtloses Zusammenspiel zwischen PC, PS4, PS5, Xbox One und Series X/S. Damit könnt ihr mit all euren Freunden Vanguard zocken, egal, auf welcher Plattform sie das Spiel spielen. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

Was ist Crossplay? Dank Crossplay könnt ihr eure Spiele zusammen mit Freunden spielen, unabhängig davon, welche Plattform jede Person nutzt. Ihr könnt als PC-Spieler also zusammen mit Leuten zocken, die auf der Xbox oder PlayStation unterwegs sind – oder andersrum.

Auch Vanguard unterstützt Crossplay erwartungsgemäß. Crossplay funktioniert hier in allen Multiplayer-Modi und auch in Zombies.

Alles zu Crossplay in CoD Vanguard

Wie kann man Crossplay aktivieren? Crossplay ist bereits standardmäßig aktiviert. Ihr könnt es in den Einstellungen allerdings auch deaktivieren oder dort dann auch wieder aktivieren.

So deaktiviert ihr Crossplay: Öffnet die Einstellungen und geht dort auf das Feld “Konto & Netzwerk.” Gleich über die erste Option könnt ihr Crossplay deaktivieren. Das gilt dann für alle Modi, in denen Crossplay sonst aktiv wäre, bis ihr es wieder aktiviert.

Mit Vanguard funktioniert die Deaktivierung übrigens erstmals auch auf PC und Xbox.

Was sind die Nachteile, wenn ich Crossplay deaktiviere? Wenn ihr Crossplay deaktiviert, könnt ihr nur mit Freunden spielen, die die gleiche Plattform nutzen. Auch das Matchmaking kann so länger dauern. Ohne Crossplay werden die Lobbys nämlich nur mit anderen Spielern desselben Online-Netzwerks (battle.net am PC, Playstation Network oder Xbox Network) gefüllt.

Cross-Gen wird immer unterstützt: Das bedeutet, dass selbst ohne Crossplay PS4- und PS5-Spieler zusammen zocken können. Das gilt auch für Xbox-Spieler an ihrer Last-Gen- oder Next-Gen-Konsole.

Ihr müsst keine besonderen Schritte beachten, um mit Freunden Cross-Gen zocken zu können. Nutzt einfach wie gewohnt die Party-Funktionen auf der Playstation oder Xbox.

So spielt ihr mit Freunden über Crossplay: Dafür braucht ihr einen Account bei Activision (via callofduty.com). Mit diesem könnt ihr eure Freunde einladen. Das funktioniert so:

Ihr müsst das Sozial-Menü öffnen über das Multiplayer- oder Zombies-Menü. PC-Spieler klicken auf “Sozial” in der oberen rechten Bildschirmecke oder drücken F1. Playstation-Spieler erreichen das Menü mit Dreieck. Xbox-Spieler drücken die Y-Taste.



Wählt die Option “Activision-Freunde hinzufügen” aus.

Sucht eure Freunde aus dem gewünschten Netzwerk.

Um eure Activision-ID herauszufinden, sucht die Option “Activision-Konto” am unteren Bildschirmrand.

Dann könnt ihr die Freundschaftsanfrage verschicken. Euer Freund sieht diese Anfrage in seinem Sozial-Menü.

Sobald ihr verbunden seid, könnt ihr euch einladen und euren Lobbys beitreten.

So funktioniert Cross-Progression in CoD Vanguard

Wie in den letzten “Call of Duty”-Spielen unterstützt auch Vanguard Cross-Progression, was auch Cross-Save genannt wird. Das bedeutet, dass eurer Fortschritt auf einer Plattform automatisch auch für andere Versionen des Spiels gilt.

Wie genau funktioniert Cross-Progression? Das erklären wir euch mit dem Beispiel der PlayStation 4: Ihr habt Vanguard auf der PS4 und zockt es ordentlich. In wenigen Wochen liegt aber eine PS5 unter dem Weihnachtsbaum.

Ihr könnt dann auf der PS5 Vanguard weiterspielen mit genau dem Fortschritt, den ihr auf der PS4 erspielt habt. Alle Waffen, Aufsätze, Camos und Battle-Pass-Level, die ihr freigeschaltet habt, sind auf der PS5 genauso vorhanden wie auf der PS4. Dank des Next-Gen-Upgrades müsst ihr Vanguard auch nicht noch einmal komplett für die PS5 kaufen.

Kauft nicht das falsche CoD Vanguard: Was Spieler auf PlayStation und Xbox beim Kauf beachten sollten

Cross-Progression funktioniert auf allen Plattformen: Auch, wenn ihr Vanguard sowohl auf dem PC und einer Konsole habt, bleibt euer Fortschritt bestehen. Das gilt auch, wenn ihr das Spiel auf Xbox und Playstation spielt. Egal, wo ihr spielt – ihr habt immer euren Fortschritt.

Wenn ihr Hilfe braucht, um zum Start von Call of Duty: Vanguard schneller und besser Fortschritte zu erzielen, zeigen wir euch hier 5 Tipps, die euch gleich zum Start besser machen als eure Gegner.