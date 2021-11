Kauft nicht das falsche CoD Vanguard: Was Spieler auf PlayStation und Xbox beim Kauf beachten sollten

Call of Duty: Vanguard gibt es in vielen verschiedenen Editionen zu kaufen. Doch wenn ihr auf der Xbox oder PlayStation spielt, müsst ihr gut aufpassen, was ihr kauft. Denn die Versionen von Last- und Next-Gen sind nicht unbedingt kompatibel. Erfahrt hier auf MeinMMO alles zu den möglichen Problemen beim Kauf von Call of Duty: Vanguard!

Was sind die Probleme bei den Konsolen-Versionen? CoD Vanguard bietet zig Versionen zum Kauf an. Standard oder Ultimate, digital oder Disc-Version? Die Wahl ist vielfältig. Doch es geht nicht nur um Bonus-Inhalte für Vorbesteller. Wer die „falsche“ Version kauft, steckt womöglich bei einer Version fest, deren Grafik veraltet ist oder kann das Spiel auf seiner Konsole gar nicht spielen.

Es spielt nämlich eine Rolle, ob ihr eine Version für die letzte oder nächste Generation der Konsolen habt.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Worauf muss man beim Kauf von Vanguard achten?

Wie ist es bei der Xbox? Die schlimmsten Fallstricke gibt es bei den Versionen für die Xboxen von Microsoft. Wenn ihr hier die Standard-Disc-Version kauft, werdet ihr für alle Zeiten die Grafik der alten Xbox-One „genießen“ dürfen. Es besteht keinerlei Chance auf ein Upgrade auf die neue Xbox Series S oder X. Die digitale Standard-Edition hingegen könnt ihr auf Next-Gen upgraden.

Wer dann aber als Xbox-One-Besitzer vermeintlich clever sagt „EZ WIN, dann kauf ich mir gleich die Disc-Version für die Next-Gen-Konsole, irgendwann kauf ich mir die eh!“, wird noch weniger zu Lachen haben.

Denn die Disc-Version der Next-Gen-Konsole ist nicht abwärtskompatibel zur Last-Gen. Ihr könnt in diesem Falle also überhaupt kein Vanguard zocken, bis ihr euch eine neue Konsole zulegt.

Wenn ihr also noch eine alte Xbox habt und nicht sicher seid, ob und wann ihr die nächste Konsole holt, dann bleibt bei der digitalen Edition, da macht ihr nix verkehrt.

Was ist bei der PlayStation zu beachten? Bei der PlayStation 4 ist es egal, ob ihr die digitale oder Disc-Version habt. Beide sind upgradebar auf die Next-Gen-Version der PS5. Aber auch hier gilt: Andersrum wird da nix draus. Wer also die PS5-Disc-Version von Vanguard erwirbt, aber gar keine der seltenen Edel-Konsolen besitzt, wird das Spiel auf der PS4 nicht zum Laufen bekommen.

Was ist mit dem PC? Auf dem PC ist es herzlich egal, was ihr kauft, die Grafik hängt allein von eurer Hardware ab.

Aber egal, welche Version ihr kauft, beachtet die Preload-Zeiten, in denen ihr das Spiel schon vor dem Release bequem laden könnt. Sonst müsst ihr womöglich noch stundenlang zusehen, wie langsam die Gigabytes aus dem Äther tropfen und das will doch wirklich niemand: Hier gibt’s alle Infos zum Preload von CoD Vanguard.