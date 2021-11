Vanguard ist endlich wieder ein „echtes“ CoD und holt mich sofort ab

MeinMMO-Autor Maik Schneider hat seine ersten Stunden im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard hinter sich und fühlt sich direkt zu Hause. Er meint, das neue CoD setzt wieder auf die großen Stärken der Reihe und freut sich auf das kommende Jahr im Spiel.

Die CoD-Spiele der letzten beiden Jahre haben es vor dem Release immer geschafft, einen angenehmen Hype bei mir auszulösen. Auch vor dem Release Call of Duty: Vanguard baute sich in mir so ein angenehmes Kribbeln auf und als ich dann endlich meine ersten Runden im fertigen Multiplayer drehen konnte, wurde aus dem Kribbeln zeitweise Gänsehaut.

Denn die ersten Stunden waren der pure Spaß – anders als bei den beiden Vorgängern Black Ops Cold War und Modern Warfare. Vanguard spielt sich vom ersten Moment an wie ein echtes CoD und bringt mir genau das, was ich von der Reihe erwarte: Schnelle Gefechte, viele gute 6vs6-Maps und ein geiles Gefühl beim Umnieten der Gegner.

Vanguard gibt mir das, was ich haben wollte

So definiere ich ein „echtes“ CoD: Die Community von Call of Duty ist riesig und über viele Jahre gewachsen. Das führt dazu, dass jeder von uns die Reihe etwas anders wahrnimmt. War euer erstes CoD beispielsweise eines mit Jetpack-Gameplay, ist das möglicherweise genau euer Ding. Meins war es nie. Ich habe da andere Maßstäbe:

Gut strukturierte Maps für überlegte Taktiken

Schnelles Movement

Viele 6vs6-Maps zum Start

Spaßige Sturmgewehre

Kein Zukunfts-Setting

Viele Gefechte

Killstreak-Mechanik

Über den Autor: Die „Call of Duty“-Reihe begleitet Maik schon sein gesamtes Erwachsenen-Leben und hier auf MeinMMO schreibt er seit nun 2 Jahren beinahe täglich über die schnellen Shooter.



Abgesehen von den CoDs mit Jetpack-Gameplay hat er nach einem Release immer sehr viel Zeit in den Multiplayer gesteckt und so mehrere Tausend Stunden Spielzeit gesammelt. Maik motiviert sich dabei immer über den Anspruch, im nächsten Match noch besser zu spielen.



Prägend war für ihn dabei vor allem die Zeit von Modern Warfare 2, dem CoD von 2009. Viele starke Sturmgewehre, ausgeklügeltes Map-Design, bodenständiges Setting. Das war ein CoD nach seinem Geschmack und Vanguard hat die richtigen Ansätze, um für ihn wieder so ein Kracher zu werden.

Um es kurz und mit dem Übermut nach ein paar MVP-Matches zu sagen: Vanguard macht für mich fast alles richtig. Das generelle Movement haben die Entwickler nach der Beta nochmal ein gutes Stück schneller eingestellt und zusammen mit den Sichtfeld-Einstellungen auf den Konsolen spielt sich Vanguard dadurch sehr spritzig, ohne dass die Time-to-Kill dabei zu niedrig ist.

Ich fliege schon fast über die Map, rutsche um die Ecken, zerfetze Gegner mit Headshots und fühle mich beim Einstieg bereits sehr mächtig. Jeder Doppel-Kill bringt mich weiter nach vorn und meine Kills legen sich wie ein dunkler Schleier auf die Laune des gegnerischen Teams. Das Movement ist wie aus einem Guss, ich hatte schnell den Dreh raus und die ersten 10 Kills auf dem Konto.

Dazu kommt, dass Vanguard eine aufpolierte Version der Grafik-Engine von Warzone nutzt. Ich brauchte nur in den Settings meine Controller-Steuerung invertieren und war direkt warmgespielt. Ok, ein paar mehr Settings hab ich dann doch noch umgestellt, aber ich war ab dem ersten Moment voll drin.

Aber auch die Maps. Oh ja, was für Maps! Auf keiner der bisher probierten Karten habe ich mich unwohl gefühlt oder spürte übermäßige Nachteile. Hier und da könnte vielleicht ein wenig mehr Farbe im Spiel sein, da merkt man Vanguard das Setting im Zweiten Weltkrieg etwas an – die Farben sind wenig gesättigt und eher blass.

Aber der Aufbau und das Spielgefühl haben mich schnell abgeholt. Vanguard setzt wieder auf mehr auf strukturierte Maps mit meist klaren Wegen, einem Action-reichen Zentrum und vielen Möglichkeiten zum Flankieren. Überlegtes Vorgehen wird belohnt und ich konnte bisher kaum Power-Positionen ausmachen, von denen die komplette Map beherrscht werden kann.

Außerdem sind einige Klassiker aus CoD: World at War im Spiel, auf denen ich damals meine ersten Multiplayer-Matches absolvierte.

Mit diesem Blick auf die Map Dome begann meine CoD-Karriere.

Die vertraute Steuerung, das starke Movement und der gute erste Eindruck bei den Maps haben für mich das Gefühl eines „echten“ CoDs aufkommen lassen. Etwas, dass ich bei den letzten Teilen bei Release vermisst habe.

Vom ersten Moment an rutschte, feuerte und sprang ich um die Ecken, als wäre Vanguard ein Geschenk zum 18. Geburtstag gewesen. Und der ist bei mir schon eine Weile her, damals war das erste Call of Duty aktuell.

CoD MW und Cold War waren zum Release nicht mein Ding

Das CoD aus 2019 war zum Release etwas zäh. Beim Aufbau der Maps versuchten die Entwickler etwas Neues, brachten viel Vertikalität in die Karten und verzichteten auf einen grundsätzlichen Aufbau mit 3 Lanes. Die Lanes stellten jedoch sicher, dass für jeden Spieltyp etwas dabei war: Nah- und Fernkämpfer.

Die Maps, einige Mechaniken und auch die schnelle Time-to-Kill begünstigten eher stationäres Gameplay und damit Camper.

Außerdem empfand ich viele Maps als zu groß und ich war teilweise eine ganze Minute unterwegs, ohne einen Gegner zu sehen – klingt wenig, ist für Call-of-Duty-Verhältnisse aber viel! Vanguard hingegen bietet mit dem Combat Pacing die Option, 6vs6-Maps mit mehr Spielern anzugehen. Selbst auf den großen Maps lief mir regelmäßig ein Feind durchs Fadenkreuz.

In Modern Warfare hatte ich den größten Spaß auf der Chaos-Map „Shipment“ und das Gameplay hier war nicht unbedingt das übliche Spielgefühl von CoD MW.

In Vanguard fühle ich mich mächtig – schön, wenn auch der Punktstand stimmt.

Bei Cold War hatte ich ebenfalls das Problem mit den großen Maps. Das Combat Pacing ist für mich aus dem Grund auch eines der besten, neuen Features in Vanguard – vielleicht sogar das beste neue Feature.

Doch auch beim generellen Spielgefühl konnte mich das CoD von 2020 nicht überzeugen. Alles wirkte so statisch, das Movement fühlte sich lahm an und ich hatte nicht das Gefühl von ständiger Action.

Auch die Scorestreaks haben Cold War für mich ein wenig gekillt. Killstreaks empfinde ich als genau das passende Belohnungssystem, das eine ungeheure Motivation im Match schaffen kann.

Was sind Streaks in CoD? Über einen Streak, zu Deutsch Strähne, könnt ihr euch in Call of Duty mächtige Ausrüstungen während des Matches besorgen. Da gibt es Geräte zur Aufklärung, Störung der Gegner, aber auch mächtige Kriegsgeräte wie Bomber, die über das Schlachtfeld fegen.



Bei einem Killstreak-System zählen dabei nur eure Kills, die ihr ohne Tode am Stück sammelt. Beim Scorestreak-System aus Cold War habt ihr die Punkte für einen Streak über mehrere Leben gesammelt, doch auch hier brachten mehr Kills am Stück einen besseren Score, also mehr Punkte für eure Streaks.

Obwohl viele Kills ohne Tode in Cold War ebenfalls wichtig waren für die hohen Streaks – es geht nichts über das Gefühl, in einer Schwitzer-Lobby nach heftigen Gefechten den 10er Killstreaks einzulösen. Und Vanguard hat wieder die Hundestaffel, mit der ich ein großes Rudel gefährlicher Kampfhunde auf Gegner hetze.

Das neue CoD holt mich also nicht nur ab, es nimmt mich mit auf die Party, trinkt nichts und bringt mich wieder nach Hause. Möglicherweise ein sehr guter Freund im kommenden Jahr.

Mein erster Eindruck ist sehr positiv, weil Vanguard mir vieles gibt, was ich von einem CoD erwarte. Es ist für mich ein „echtes“ CoD, das mit seinen starken Maps und viel Content zum Start überzeugt, während mir das Gameplay ein Gefühl der Stärke vermittelt.

Dieses Gefühl von Macht, das sich direkt nach dem ersten Killstreak einstellt und mich zu immer besseren Leistungen pusht. Genau das vermittelt mir Vanguard von der ersten Sekunde an und genau das will ich von einem Call of Duty.

Allerdings interessiert mich auch eure Meinung zum Thema, da für einige von euch ein „echtes“ CoD sicherlich etwas anderes ausmacht. Fühlt ihr euch bei Vanguard auch direkt an andere CoD-Zeiten erinnert oder geht euch meine Meinung vielleicht sogar gegen den Strich? Lasst mir gern ein Kommentar da.

