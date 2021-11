Ausgerechnet eine 14 Jahre alte Map ist für mich das Beste an CoD Vanguard

Call of Duty: Vanguard begann gerade, für MeinMMO Redakteur Jürgen Horn langweilig zu werden, da kam plötzlich die Map Shipment wieder ins Spiel und veränderte alles! Lest hier, warum diese Map einfach zurecht Kult ist.

Call of Duty Vanguard hat mich zum Release in den Bann gezogen wie schon lange kein Spiel mehr. Die vorigen Teile rissen mich alle nicht so vom Hocker, aber in Vanguard machten die Kampagne sowie das Ballern und Leveln im Multiplayer gehörig Spaß.

Zumindest, bis die Entwickler mir meine Lieblingsmap wegnahmen.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Darum wurde Vanguard plötzlich langweilig

Ich hatte nämlich fast ausschließlich die chaotische, kleine Map „Das Haus“ gefarmt, die dazu extra in einer 24/7-Playlist vorhanden war. Da konnte ich jeden Abend bis spät nachts im absurden Blitz-Pacing Kills farmen und meine Waffen leveln.

Irgendwann kannte ich jeden Winkel des Hauses auswendig und hatte zig Waffen und Operator frei- und hochgelevelt.

Doch dann kam ein Wechsel der Playlists und das Haus war nur noch Teil einer zufälligen Map-Rotation. Das war für mich unbefriedigend, denn ich wollte echt nur „hausen“.

Zombies sind keine Alternative!

„Jo mei“, sagte ich da, „dann spiel ich halt mal den Zombie-Modus, der ist sicher auch ganz nett.“ Tja, was soll man da noch groß sagen? Außer vielleicht, dass sich der Zombie-Modus anfühlt, als hätten die Entwickler in einem Meeting kurz vor Release noch gemerkt, dass irgendwie noch niemand was zu den Zombies gemacht hat. Dann wurde noch schnell ein kruder Spielmodus ohne echtes Ziel und Überraschungen ins Game getackert.

Nach gefühlt 2 Stunden dröges Gameplay, in dem ich in drei verschiedenen Missionen drei verschiedene Arten von Zombies in rauen Mengen umgenietet hatte, war mir das echt zu blöde und am nächsten Abend probierte ich was ganz anderes aus.

Diesen Zombie hab ich gefühlt drölfzig Mal schon erschossen.

Kein CoD ist auch keine Lösung!

Da ja jüngst der Early-Access zu Battlefield 2042 gestartet war, probierte ich dieses Spiel stattdessen aus. Doch gegen meine ersten Runden in BF waren selbst die schnarch-langweiligen Zombie-Matches spannender.

Irgendwie verlief ich mich auf den absurd großen Maps und wenn ich doch mal auf Feinde traf, waren die meist in der Überzahl oder gut verschanzt und ich wurde zigmal von Campern erledigt. Und selbst wenn ich mal die Oberhand hatte, sorgten nervige Rubberbanding-Effekte und andere Glitches für ein rasches Verebben des Spaßes.

Mag sein, dass Battlefield 2042 im Team oder nach längerer Eingewöhnung Spaß macht. Aber die langwierigen Gefechte auf riesigen Maps sind echt nicht meins. Ich will schnelle Action, wo ein wilder Fight sich an den nächsten anschließt und man nach einem Respawn gleich wieder in der Mitte des Getümmels ist.

Und das bietet halt immer noch CoD am besten, auch ohne verlässlichen Aufenthalt im Haus. Also startete ich kurz vor Mitternacht doch noch CoD, vielleicht habe ich ja Glück und das Haus ist zufällig in der Rotation.

Battlefield 2042 lässt es zwar auch beizeiten krachen, aber dazwischen liegt oft viel Leerlauf.

Die erste Map, auf der ich mich wie ein echter Krieger fühlte!

Und da sah ich es! Wo vorher die „Das-Haus“-Playlist gewesen war, stand jetzt Shipment 24/7! Shipment! Das ist nicht nur für mich ein Trigger-Wort, denn diese legendäre Map ist seit 2007 ein Dauerbrenner unter den CoD-Fans.

Für mich hat sie sogar eine ganz besondere Bedeutung. Denn 2007 spielte ich mit Modern Warfare mein erstes CoD. Nachdem ich die grandiose Kampagne durch hatte, zockte ich den Multiplayer-Modus, doch ich wurde auf den meisten Maps schnell zum Opfer und meine Gegner farmten mich wie ein Feld Kartoffeln.

Außer auf Shipment. Da war ich zwar auch nicht gerade ein Top-Player, aber auf der kleinen, kompakten Map, wo von jeder Seite plötzlich ein Feind auftauchen kann, hatte ich genug Gelegenheiten, auch mal ein paar Kills zu schaffen.

Ich hatte hier sogar das erste Mal in meinem Leben einen Killstreak freigespielt und war irre stolz auf mich. In Shipment habe ich mir vor 14 Jahren sozusagen meine Sporen verdient und fühlte mich erstmal wie ein echter Krieger und nicht mehr nur als Farm-Kartoffel-Opfer!

Faszination Shipment: Es ist glorreiches Chaos!

Mit zitternden Fingern und leuchtenden Augen klickte ich auf die Shipment-Playlist und es war noch krasser, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen ausmalen konnte. Ich wurde in eine wilde Team-Deathmatch-Runde geworfen, die schon voll im Gange war.

Ich kam nicht Mal groß dazu, die Vanguard-Version der Map zu studieren, denn ständig explodierte etwas, irgendwo war immer etwas lichterloh in Flammen, Kugeln flogen mir um die Ohren und in all dem Chaos rannten zig wilde Kampfhunde herum, die alles und jeden zerfleischten.

So sieht das neue Shipment aus, wenn es mal nicht explodiert, in Flammen steht oder von Hunden überrannt wird!

Ich war kaum gespawnt, da flog mir schon eine Killstreak-Bombe auf den Kopf und der nächste Spawn wurde vom Hund gefressen. Kurz darauf konnte ich drei unvorsichtige Leute mit dem MG42 umnieten, nur um dann von Gegner Nummer 4 von hinten abgeknallt zu werden.

Je länger die Runde ging, desto absurder wurde es und irgendwann spawnten Spieler einfach random im Kugelhagel und mindestens ein Hund verwandelte sich vor lauter Freude in einen wild zuckenden Textur-Tornado.

Das alles war so wild, so chaotisch und so herrlich bescheuert, dass ich sofort eine weitere Runde startete. Und dann noch eine und noch eine und noch eine. Das gute alte Shipment-Feeling war wieder da. Nur dank Blitz-Combat-Pacing war das ganze sprichwörtlich auf 11 gedreht und noch wilder als je zuvor.

Ich liebe es einfach und freue mich schon auf den Feierabend und wenn mein Sohn im Bett ist, denn dann geht’s wieder zurück zu Shipment, wo Explosionen, Kugelhagel und wilde Hunde schon auf mich warten.

Wenn ihr ebenfalls Bock auf schnörkellose Action und Shipment-Getümmel habt, dann freut euch! Denn aktuell könnt ihr Vanguard kostenlos runterladen und im Multiplayer zocken. Und ja, das gilt auch für Shipment! Wir sehen uns also in der Chaos-Zone!