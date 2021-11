Die beliebteste Map von Modern Warfare kommt zu CoD Vanguard – Wie geht es dann weiter?

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Spätestens zum Start der ersten Season dürften dann auch Balance-Anpassungen in Vanguard ihre Premiere. Derzeit gibt es eine Menge OP-Optionen im Weltkriegs-Shooter mit extrem hohen Schaden, die in einem Wimpernschlag eure Feinde aus den Latschen feuern.

Zudem startet am 02. Dezember auch die Integration von Warzone in Vanguard. Das Battle Royale bekommt die Vanguard-Grafik und das bisher größte Update seiner Geschichte:

Was ist zu Season 1 bekannt? Sicher wissen wir bisher nur das Datum der neuen Season. In Sachen Content gibt es bisher nur Hinweise, aber nichts Konkretes:

Schon jetzt können wir uns auf eine Playlist gefasst machen, die uns die beiden Maps mit hohem Combat Pacing in einer 24/7-Playlist zur Verfügung stellt. Schwindel, Chaos, Kills – alles abwechselnd, nicht unbedingt in der Reihenfolge.

In CoD MW von 2019 galt die kleine Map als beliebteste Karte, weil sie das übliche Spielgefühl von Modern Warfare durchbrach . Die Erfahrung war ein reines Gemetzel ohne viel Laufen oder Taktieren – Kopf hochhalten und auf alles feuern, was sich bewegt.

Was ist Shipment? Schnell, schneller, Shipment – so lässt sich die kleine Chaos-Map gut beschreiben. Die Map kam erstmals mit Modern Warfare 1 von 2007 zu CoD und begeistert Spieler mit einem hohen Tempo, stresst mit Spawns im Fadenkreuz der Gegner und überzeugt dank haufenweise Erfahrungspunkte am Ende des Matches.

Am 17. November kommt mit „Shipment“ eine sehr beliebte Map noch vor Season 1 zu Call of Duty: Vanguard . Wie die weiteren Pläne des neuen CoDs aussehen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

