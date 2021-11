Die Waffenauswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard. MeinMMO schaut sich deshalb regelmäßig für euch um, welche als die besten Waffen gelten und legen bei vor allem Wert auf eine einfach Spielbarkeit.

Woher kommen die Waffen-Infos? Um euch die besten Waffen zu liefern, schauen wir von MeinMMO regelmäßig auf die neusten Trends der Spieler, sehen uns Analysen an und salzen das Ganze mit einer Portion eigener Erfahrung.

Jeder Spieler nimmt die Waffen anders wahr und manche passen für den Einzelnen mal besser, mal schlechter. Wir legen bei unserer Liste deshalb einen großen Wert auf die einfache Spielbarkeit und ein gutes Handling. Dazu zeigen wir Alternativen, die zwar oft besseren Schaden liefern, aber dafür beim Handling mit gewissen Nachteilen kommen.

Sollte es zu Balance-Anpassungen kommen, aktualisieren wir den Artikel entsprechend und informieren euch hier über die neusten Änderungen der Waffen-Meta. Wichtige Quellen findet ihr unten im Artikel.

Die besten Waffen nach Waffenklasse im CoD: Vanguard

Gibt es eine OP-Waffe in Vanguard? Kurz nach dem Release gibt es eine Menge OP-Optionen im Spiel. Das liegt zum einen an starken Munitions-Konversionen, mit denen ihr Feinde mit 2 Headshots erledigt und zum anderen an dem Fertigkeits-Aufsatz „Vital“.

„Vital“ sorgt dafür, dass ihr den Headshot-Schaden einer Waffe auch im Brustbereich verursacht. Ihr braucht also nur 2 Brustschüsse für einen Kill, was die Time-to-Kill der Typ 100 oder der STG44 auf unter 100 Millisekunden fallen lässt.

Auch die Kampfflinte ist viel zu stark und erledigt Feinde bis 7 Meter mit einer kleinen Schrot-Ladung. Ob „Vital“ oder die Shotgun – hier wird es sicher demnächst zu Schwächungen kommen.

Das sind die besten Waffen der Warzone nach Einsatzgebiet – Mit einem Klick kommt ihr zum Setup im Artikel:

Die aktuell besten Waffen des Battle Royale Warzone findet ihr hier:

CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Ständig aktualisiert

STG44 – Das beste Sturmgewehr in Vanguard

Vanguard: STG44 Setup

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: VDD 760mm 05B

Visier: G16 2,5x

Schaft: Konstanz-Taktikschaft

Unterlauf: M3-Bereitschafts-Griff

Magazin: Kurzes Russisches .30 30-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit: Vital

Kit: Voll Geladen

Was macht das STG44 stark? Die brutale Mischung aus der Fertigkeit „Vital“ und dem schweren russischen Magazin. Ihr könnt Gegner mit 2 Brusttreffern bis 50 Meter aus dem Weg räumen und dank der guten Kontrolle des STG44 habt ihr auch keine Probleme, die Treffer zu landen. Mehr Details zum 2-Schuss-Setup gibts hier.

Alternative Sturmgewehre

Die STG44 ist mit der Vital-Fertigkeit so stark, dass wir euch aktuell keine Alternativen empfehlen können.

Typ 100 – Die beste Maschinenpistole in Vanguard

Vanguard: Typ 100 Setup

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: –

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Shiraishi Beschwert

Unterlauf: Mark VI Skelett

Magazin: Kurze Russische .30 30-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Vollmantelmunition

Griff: Holzteer-Griff

Fertigkeit: Vital

Kit: Schnell

Was macht die Typ 100 stark? Ähnlich wie bei der STG44 hat auch die Typ 100 die fiese Mischung aus Vital und schwerer Munition. Das erlaubt euch Kills mit 2 Headshots und der Headshot-Bereich wird auf die Brust ausgeweitet. Die Time-to-Kill mit Brusttreffern liegt damit bei abenteuerlichen 88 Millisekunden.

Alternative Maschinenpistolen

Obwohl die Starter-Waffe MP40 ebenfalls sehr beliebt ist, solltet ihr auf die Typ 100 umsteigen, sobald sie euch zur Verfügung steht. Die Mischung aus „Vital“ und dem schweren Magazin ist übermächtig.

Kampfflinte – Die beste Schrotflinte in Vanguard

Vanguard: Kampfflinte Setup

Mündung: Abgerundeter A5-Lauf

Lauf: Abgesägt

Visier: –

Schaft: CGC 2M Draht

Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

Magazin: Kaliber 16 10-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Stärkere Treibladung

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit: Vital

Kit: Schnell

Was macht die Kampfflinte stark? Wollt ihr wie irre durch die Korridore der kleinen Map „Das Haus“ schlittern und mit jedem Treffer einen Kill landen? Schnappt euch das Setup und randaliert ein wenig – die Mischung aus den Aufsätzen „Abgesägt“, „Kaliber 16“ und „Stärkere Treibladung“ lässt euch One-Shot-Kills bis 7 Meter landen. Ihr müsst eure Feinde dabei nur minimal mit einer kleinen Schrotkugel treffen.

Alternative Schrotflinten

Auch hier können wir euch aktuell keine Alternative vorschlagen. Das Setup der Kampfflinte ist übertrieben stark und es kommt sicher ein Nerf dafür.

DP27 – Das beste LMG in Vanguard

Vanguard: DP27 Setup

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: Kovalevskaya 604mm

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: ZAC S2M

Unterlauf: Mark VI Skelett

Magazin: –

Munitionstyp: Vollmantelmunition

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit: Fingerfertigkeit

Kit: Voll Geladen

Was macht die DP27 stark? Das LMG ist schon ohne Aufsätze sehr gut zu kontrollieren und kommt dazu mit starkem Schaden und einem großen Magazin. Spielt ihr gern mit Leichten Maschinengewehren und könnt über die Nachteile beim Movement hinwegsehen, kriegt ihr hier eine sehr starke und spaßige Waffe. 4 Schüsse reichen für einen Kill und es ist egal, wo die Treffer beim Gegner einschlagen. Erwischt ihr einen Headshot, braucht ihr nur noch 3 Schüsse.

Alternative LMGs

SVT40 – Das beste DMR in Vanguard

Vanguard: STV40 Setup

Mündung: G28 Kompensator

Lauf: Kovalevskaya 800mm B03

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: Crown Gepolstert

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 6,5-Sakura 15-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Ledergriff

Fertigkeit: Vital

Kit: Voll Geladen

Was macht die STV40 stark? Es hört sich komisch an – doch im Moment ist die STV40 das stärkste Snipergewehr in Vanguard, wenn ihr hohen Schaden wollt. Mit dem Setup seid ihr zwar sehr langsam im Visier, doch solange ihr nicht die Gliedmaßen eures Feindes erwischt, liegt der Gegner. Die Entfernung zum Feind ist dabei ebenfalls egal.

Alternative DMRs

M1 Garand – Klassisches Einzelschussgewehr mit 2-Schuss-Kills

Kar 98k – Das beste Scharfschützengewehr in Vanguard

Vanguard: Kar98k Setup

Mündung: Scout-Schalldämpfer

Lauf: Krausnick-Späher

Visier: –

Schaft: Kurzer Schaft

Unterlauf: Schwerer Vordergriff

Magazin: –

Munitionstyp: Unterschall

Griff: Ledergriff

Fertigkeit: Eisige Adern

Kit: Durchatmen

Was macht die Kar98k stark? Wie im Battle Royale Warzone räumt die Kar 98k auch in Vanguard auf. Im Multiplayer erledigt ihr Feinde mit einem Headshot oder einem Treffer in die Brust. Das Setup optimiert die Zeit ins Visier und eignet sich zum Quickscopen.

Das Sniper-Gewehr bietet dabei den optimalen Kompromiss aus Schnelligkeit und Schaden – die beiden anderen Scharfschützengewehre sind entweder tödlicher, dafür aber sehr lahm (Dreiliniengewehr) oder aber schneller, dafür mit wenig Schaden (Typ 99).

Alternative-Sturmgewehre

Typ 99 – Schneller im Visier, aber der Headshot muss sitzen

Aktuell gibt es viele Optionen im Multiplayer, die deutlich zu stark für eine gute Balance sind. Gehen die Entwickler jedoch ähnlich vor wie im Battle Royale Warzone, dann könnt ihr in nächster Zeit mit einigen Nerfs im Spiel rechnen und vielen Waffen-Anpassungen. Bisher gab es jedoch keine Balance-Änderungen seit dem Release.

Fans der Warzone werden die Daumen drücken, dass die OP-Waffen von Vanguard nicht in der Form ins Battle Royale kommen. Eine Übersicht, wie die Vanguard-Integration in Warzone abläuft, findet ihr hier: CoD Warzone wird zu Vanguard: Alle Infos zur neuen Map und der Grafik-Umstellung