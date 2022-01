2-Schuss-Kills und 0 Rückstoß – Neues LMG-Setup in CoD Vanguard spielt sich fabelhaft

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Was ist nicht so stark? Weil ihr euch Aufsätze zur Rückstoß-Reduktion spart, lässt sich das Sprinten-zu-Feuern-Tempo auf ein angenehmes Maß herunterfahren – zumindest für ein LMG.

Was macht das Setup stark? Der kleine Trick mit der Umstellung auf den Einzelschuss-Modus macht aus der rumpelnden Waffe mit viel Rückstoß ein zahmes Gerät mit einer Menge Geduld. Nach einem Schuss kommt die Bren schnell wieder in ihre Ausgangsposition zurück.

Dazu gehört ein Setup der MP40, das mit 2 Schüssen killt, aber auch ein Setup des Sturmgewehrs Roboter, das Gegner mit einer hohen Feuerrate in 3 Schüssen aus dem Bild feuert – nachzulesen in unserer Liste mit den besten Waffen von Vanguard .

Leichte Maschinengewehre in Call of Duty: Vanguard liefern euch riesige Magazine und viel Schaden, bleiben aber bei Movement und Kontrolle oft hinter der Konkurrenz zurück. Ein Reichweiten-Setup der Bren bietet euch allerdings fast perfekte Präzision und einfache 2-Schuss-Kills.

