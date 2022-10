Schade für alle Fans von Black Ops: CoD-Entwickler bringt wohl erst in 2 Jahren neuen Content

Ein neuer Leak berichtet über die Pläne von Call of Duty. Die Spiele-Schmiede Treyarch könnte wohl erst 2024 wieder neuen Content ins Franchise bringen, dann aber gleich eine ganze Ladung inklusive Warzone.

Aktuell stehen wir kurz vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 2. Am 28. Oktober ist es so weit. Im CoD-Franchise ist es üblich, dass sich unterschiedliche Entwicklerstudios um die Entwicklung der einzelnen CoD-Teile kümmern. So kann jährlich ein komplett neuer Shooter erscheinen.

Das führte allerdings auch zu einer gewissen Aufteilung in der Community: Manche sind eher Fans von Modern Warfare und den CoD-Spielen von Infinity Ward, andere stehen eher auf die Arbeit von Treyarch und Black Ops.

Ein neuer Leak eines vermeintlichen Insiders, der schon seit Jahren immer mal wieder verlässliche Infos rausgibt, deutet nun darauf hin, dass Treyarch-Fans bis 2024 auf neuen Content verzichten müssen. Dann kommt aber gleich eine große Ladung.

Den neusten Trailer zu CoD MW2 binden wir euch hier ein:

Neues Treyarch-CoD wohl erst 2024, aber mit Warzone-Map

Was ist das für ein Leak? Die Info stammt vom Twitter-Account „@TheGhostOfHope“. Der Account ist schon lange bekannt für kleinere, treffsichere Leaks.

Seine Tweets lassen darauf schließen, dass hier ein Insider am Werk ist. So hat der Account schon früh behauptet, Gameplay vom aktuellen CoD MW2 gesehen zu haben. Außerdem zeigte „Hope“ schon im Februar 2022 erste Infos zur Map von Warzone 2.

Es handelt sich aber trotzdem im ungesicherte Infos, die nicht von offizieller Stelle bestätigt wurden. Behandelt die Infos daher mit einer gewissen Skepsis. Hier ist der Tweet:

Tweet-Übersetzung: „Treyarch führt die Arbeit am Map-Design für eine neue Map für Warzone 2.0, die zusammen mit einem Premium-Release im Jahr 2024 veröffentlicht wird. Support-Studios helfen bei der Erstellung/Platzierung von Assets.“

Übrigens gibt es auch schon einige Leaks zu diesem CoD 2024. So machen bereits vermeintliche Concept-Arts die Runde, die ein Setting mit Wüsten-Flair vermuten lassen. Zudem spricht ein weiterer bekannter Leaker, Tom Henderson, von einem Setting in der Zukunft – aber ohne Jetpacks (via twitter.com).

Wie geht es mit CoD weiter? Die Zukunft von CoD nach dem Release von Warzone 2.0 am 16. November ist derzeit etwas unklar, abgesehen vom angekündigten Mobile-Ableger der Warzone.

Schon seit Monaten geistert das Gerücht, dass CoD 2023 eine Pause einlegen könnte. Das Gerücht stammt vom gut vernetzten Insider Jason Schreier, der viel Ansehen in der Branche genießt. Obwohl das Gerücht bereits aus dem Februar 2022 stammt, gilt es bis heute als möglich, teilweise sogar wahrscheinlich.

Die Verantwortlichen von Publisher Activision Blizzard haben damals nur ein bizarres Statement abgegeben, ohne konkret etwas über die Release-Pläne nach 2022 zu verraten. Das Thema bleibt also weiter heißt und MeinMMO behält die Augen offen.