Twitch-Streamer erwacht aus künstlichem Koma, fragt erstmal nach Modern Warfare II

Der Twitch-Streamer und E-Sportler Liam „Jukeyz“ James wurde mit Call of Duty: Warzone groß. Nach gesundheitlichen Komplikationen musste er in ein künstliches Koma versetzt werden, nach seinem Erwachen hatte er eine entscheidende Frage.

Wer ist Jukeyz? Der Engländer hat sich ganz dem Shooter-Franchise Call of Duty verschrieben. Auf Twitch streamt er für seine mehr als 200.000 Follower hauptsächlich Warzone. Dort belegte er in diesem Jahr Platz 22 der meistgesehenen Streamer zu Warzone (via sullygnome).

Zuletzt zeigte er auch gerne die Beta von Modern Warfare II.

Jukeyz ist eine beliebte Figur in der CoD-Community und auch als E-Sportler aktiv. Er belegt Platz 9 der bestverdienenden Warzone-Spieler weltweit (via dexerto). Für das englische E-Sport-Team London Royal Ravens ist Jukeyz als Content Creator tätig.

Privat feierte er am 17. August 2022 die Geburt seines Sohnes Elijah.

Streamer nach Asthma-Anfall im künstlichen Koma

Was ist passiert? Wie Jukeyz Freundin Emily am 27. September via Twitter bekannt gab, musste der Streamer nach einem schweren Asthma-Anfall in ein künstliches Koma versetzt werden. Sie bat darum, die Privatsphäre seiner Freunde und Familie zu wahren.

Große Teile der CoD-Community kamen unter dem Post zusammen und hinterließen Genesungswünsche. Darunter auch das amerikanische E-Sport-Team LA Thieves und der ehemalige Warzone-Weltmeister Doug „Censor“ Martin.

Zwei Tage später, am Abend des 29. September, folgte die Entwarnung. Jukeyz sei nun wach und es gehe ihm gut, so ein Post auf seinem Twitter-Account.

Nach seinem Erwachen trieb Jukeyz offenbar ein Thema besonders um: Er fürchtete wohl, den Release von Modern Warfare II verpasst zu haben und erkundigte sich, ob das Spiel bereits erschienen sei.

Twitter-Nutzer zeigten sich erfreut über die guten Nachrichten. Der amerikanische E-Sport Journalist Jake Lucky teilte die Story und feierte Jukeyz als „Legende“ (via Twitter). Sogar der offizielle Twitter-Account von Call of Duty freute sich mit und kündigte einen baldigen Release an.

Soon, Liam! We’re happy to hear that you’re doing better 💚 — Call of Duty (@CallofDuty) September 29, 2022

Wenn ihr euch auch schon auf MW2 freut, lohnt sich vielleicht ein Blick in den Trailer.

Gibt es ein Spiel, nach dem ihr euch in so einem Fall als allererstes erkundigen würdet? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Antwort da.

Mit seiner Vorfreude steht Jukeyz offenbar nicht allein da. Die Open Beta von CoD Modern Warfare II lief vom 24. bis zum 26. September und erhielt viel Lob – aber auch Kritik:

