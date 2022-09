Der seit Jahren tobende Streit um Features bei Call of Duty kocht hoch – Reaktion der Entwickler spaltet Community

Die Open Beta zu Call of Duty Modern Warfare 2 ist mittlerweile vorbei und viele Spieler fiebern dem Release entgegen. Allerdings gibt es Teile der Community, die hoffen, dass die Entwickler an manchen Dingen nochmal nachbessern. In einem Statement hat Infinity Ward auf das Feedback der Tester reagiert, doch das geht manchen Spielern nicht weit genug.

Was sagen die Entwickler? Infinity Ward, das Studio hinter Modern Warfare 2, bedankt sich in einem Blog-Eintrag bei allen Testern, die in den vergangenen Wochen die Beta zum neuen Shooter gespielt haben.

Dabei besprechen sie einige Punkte, über die in der Community noch Unstimmigkeit herrscht. Die Entwickler freuen sich über die positiven Rückmeldungen zum Third-Person-Modus, den Bodenkriegs- und Invasions-Modi, sowie dem Waffenschmied. Bei anderen Features will man nochmal nachbessern.

Schaut euch hier die neuen Features von Call of Duty Modern Warfare 2 im Video an:

Was sagt die Comminity? Teile der Community sind sauer, manche Spieler fühlen sich ignoriert. Sie beschweren sich darüber, dass die Entwickler zwar versprechen, auf Feedback zu reagieren, es dann aber doch ignorieren. Sie haben das Gefühl, dass die Dinge, die sie am meisten stören, von den Entwicklern nicht adressiert werden.

Ein Redditpost (via Reddit.com) von User u/DigitalVeil926 hat innerhalb kürzester Zeit 467 Upvotes bekommen und wurde über 300-mal kommentiert. Die Stimmung in den Kommentaren ist überwiegend negativ.

Der User u/abkramer kommentiert zum Beispiel, dass die Entwickler sich leider nicht für das Gameplay-Feedback der Tester interessieren. Durch eine Beta könne man sich bezahlte Test sparen und würde trotzdem noch genug Bug-Reports und Input zum Nutzerinterface bekommen.

Der User u/akuakud moniert, dass die meisten Leute, die an einer Beta teilnehmen, einfach nur Spaß haben wollen. Die Mehrheit sei nicht daran interessiert, produktives Feedback zu geben.

Der User u/Gizmo210688 beklagt, dass es den Entwicklern doch auffallen müsse, wenn die Leute immer wieder dieselben Sachen kritisieren. Der User u/purrc stimmt ihm bei. Er sagt, es sei verrückt, dass sowohl bei Reddit als auch bei Twitter dieselben Dinge kritisiert werden.

Der Konflikt verläuft entlang der Linie zwischen Gelegenheits- und Hardcore-Spielern, die sich um die generelle Ausrichtung der Call of Duty Reihe streiten. Der User u/BalizaDeCorsa1991 versucht zu vermitteln. Er glaubt, dass Hardcore-Spieler zwar enthusiastisch Feedback geben würden, aber im Großen und Ganzen nur eine Minderheit seien. Er hofft dennoch, dass sich die Entwickler intensiv mit dem Feedback auseinandersetzen, unabhängig davon, aus welcher Richtung es kommt.

Zu laut, zu leise, zu hart?

Um diese Features dreht sich der Streit: Spieler kritisieren das Audio-Design von MW2. Manche Geräusche seien zu laut, andere zu leise. Die Fans finden, dass hier ein Ungleichgewicht herrscht. So seien die Schritte der Gegner zu leise, die der Teammitglieder zu laut. Der kontroverse Streamer Dr. Disrespect etwa meckert mit Vorliebe über den schlechten Sound von Call of Duty.

Es gab auch jede Menge Feedback zur Sichtbarkeit von Gegnern. Zwar verspricht Infinity Ward hier nachzubessern, doch vielen Fans geht das nicht weit genug. In der Vergangenheit gab es in Warzone schon mal Skins, die euch fast unsichtbar gemacht haben.

Ein weiterer Stein des Anstoßes sind die Lobbys und das SBMM (Skill-based-Match-making). Viele Spieler wünschen sich, dass diese Features gestrichen werden. Aktuell ist es so, dass sich die Lobbys nach einer Partie auflösen.

Für die nächste Runde werdet ihr dann mit neuen zufälligen Spielern in eine Lobby gepackt. Weil sich die Lobbys nach jeder Runde von selbst auflösen, wäre es fast unmöglich Spieler zu finden, mit denen man gerne auch mal länger zusammen spielen möchte. Das findet übrigens auch unser Kollege Maik Schneider: Eine Sache nervt mich am Matchmaking von Call of Duty.

Teile der Community fühlen sich ignoriert

Darum wirken Fans gerade so unzufrieden: Es ist ganz normal, dass vor einer großen Veröffentlichung wie CoD: Modern Warfare 2 auch mal Kritik gibt. Es sollte den Entwicklern aber durchaus zu denken geben, dass die Fans seit einiger Zeit immer wieder dieselben Wünsche äußern.

Das ist es schließlich auch, was aktuell viele Fans bemängeln: Infinity Ward würde jede Menge Umfragen verschicken und zu Feedback bei Reddit oder Twitter auffordern. Feedback von langjährigen Spielern würden sie aber dennoch einfach ignorieren.

Viele Fans schlagen sich aber auch auf die Seite der Entwickler. Sie hatten bei der Beta jede Menge Spaß und sind von der ständigen Diskussion rund um dieses oder jenes Feature eher gelangweilt. Solche Diskussionen würde es bei jedem Release von Call of Duty geben und das würde es unmöglich machen, jeden einzelnen Spieler zufriedenzustellen.

Was meint ihr dazu? Vermisst ihr ein Feature in Modern Warfare 2? Oder könnt ihr es kaum noch abwarten, bis das Spiel endlich veröffentlicht wird? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!

Casuals vs. Hardcore-Spieler: Modern Warfare 2 verprellt seine größten Fans, um erfolgreicher zu sein